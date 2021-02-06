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futebol

Invicto contra cariocas, Red Bull Bragantino cresce com a presença de Raul

Desde sua estreia, o volante conquistou espaço e se tornou um dos pilares do elenco...
LanceNet

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Publicado em 

06 fev 2021 às 11:45

Publicado em 06 de Fevereiro de 2021 às 11:45

Crédito: Raul é peça importante do Massa Bruta (Ari Ferreira / Red Bull Bragantino
O Red Bull Bragantino começou a temporada sendo a sensação do Brasileirão, devido ao investimento feito no clube e pela ótima campanha na Série B em 2019. Porém o início da equipe deixou a empolgação de lado e ligou o alerta para a briga na zona de rebaixamento. Após algumas contratações e a mudança na comissão técnica, o time começou a render o que era esperado.
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Um desses reforços foi Raul, que se tornou um dos pilares do Massa Bruta em campo. Antes do volante ganhar espaço, o clube tinha seis derrotas, três empates e apenas uma vitória. Com ele em campo, já são 11 vitórias, oito empates e sete derrotas, com grandes atuações e brigando por uma vaga na Libertadores 2021.
VEJA A TABELA E SIMULE O RESTANTE DO BRASILEIRÃODesde sua estreia, Raul só ficou fora de duas partidas, ambas contra o Palmeiras, pela Copa do Brasil. O jogador de 24 anos já tinha disputado partidas pelo Vasco na competição, por isso não houve a possibilidade de defender a equipe de Bragança. Nos dois jogos em que esteve fora, o time saiu derrotado.
Com quatro vitórias nas últimas cinco partidas, o Massa Bruta chega embalado para enfrentar o Flamengo, vice-líder do Brasileirão. A curiosidade do confronto é que, com Raul em campo, o time paulista não sabe o que é perder no campeonato. Até o momento, foram três empates e duas vitórias em cinco jogos.

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