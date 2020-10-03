Invicto como mandante em 2020, Palmeiras defende tabu contra Ceará

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras

O Palmeiras recebe o Ceará neste sábado (3), no Allianz Parque, em jogo válido pela décima terceira rodada do Brasileirão 2020. Invicto há 19 jogos e sem nenhuma derrota como mandante em 2020, o Verdão conta com um bom retrospecto diante do Vozão para tentar voltar a vencer no seu estádio pelo Brasileirão.

Em seu terceiro ano seguido na elite do nosso futebol, o Ceará costuma dificultar a vida do Palmeiras jogando em Fortaleza, porém, em território paulista, o alviverde venceu os últimos dois duelos entre as duas equipes.Em 2018, na reta final da campanha do Decacampeonato, o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari derrotou o Ceará por 2 a 1 no Pacaembu e somou importantes pontos na arrancada para o título.

Já em 2019, com uma atuação magistral do goleiro Weverton, o Palmeiras de Mano Menezes conseguiu derrotar o Vozão por 1 a 0, naquela que foi a última vitória alviverde no Allianz Parque pelo Brasileirão.Palmeiras x Ceará também se enfrentaram pela Série B de 2013. O Verdão mandou a partida em Campo Grande-MS, no jogo que marcou a cerimônia da entrega da taça ao time de Gilson Kleina. Liderado por Fernando Prass, o Palmeiras goleou por 4 a 1, de virada.