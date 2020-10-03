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futebol

Invicto como mandante em 2020, Palmeiras defende tabu contra Ceará

Verdão nunca perdeu para o Vozão jogando na capital paulista; além disso, partida também vale invencibilidade no Campeonato Brasileiro
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LanceNet

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Publicado em 

03 out 2020 às 14:00

Publicado em 03 de Outubro de 2020 às 14:00

Crédito: Cesar Greco/Palmeiras
O Palmeiras recebe o Ceará neste sábado (3), no Allianz Parque, em jogo válido pela décima terceira rodada do Brasileirão 2020. Invicto há 19 jogos e sem nenhuma derrota como mandante em 2020, o Verdão conta com um bom retrospecto diante do Vozão para tentar voltar a vencer no seu estádio pelo Brasileirão.
Em seu terceiro ano seguido na elite do nosso futebol, o Ceará costuma dificultar a vida do Palmeiras jogando em Fortaleza, porém, em território paulista, o alviverde venceu os últimos dois duelos entre as duas equipes.Em 2018, na reta final da campanha do Decacampeonato, o Palmeiras de Luiz Felipe Scolari derrotou o Ceará por 2 a 1 no Pacaembu e somou importantes pontos na arrancada para o título.
Já em 2019, com uma atuação magistral do goleiro Weverton, o Palmeiras de Mano Menezes conseguiu derrotar o Vozão por 1 a 0, naquela que foi a última vitória alviverde no Allianz Parque pelo Brasileirão.Palmeiras x Ceará também se enfrentaram pela Série B de 2013. O Verdão mandou a partida em Campo Grande-MS, no jogo que marcou a cerimônia da entrega da taça ao time de Gilson Kleina. Liderado por Fernando Prass, o Palmeiras goleou por 4 a 1, de virada.
Palmeiras x Ceará está marcado às 19h (horário de Brasília) deste sábado (3), e será transmitido pelo Premiere (pay-per-view) e pelo TNT (TV por assinatura para todo o Brasil).

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