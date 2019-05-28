Investigação de fraude em jogos do Kleber Andrade pode vir para o Estado

Serra e Vasco se enfrentaram no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Prest

Parte das investigações sobre fraudes em boletins financeiros de jogos de futebol que levaram o ex-jogador e empresário Roni à prisão pode ser transferida para o Espírito Santo. Por enquanto o trabalho é conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, que deflagrou a Operação Episkiros no último sábado (25), quando o ex-atleta foi preso

A polícia deve ouvir pessoas ligadas à organização de jogos no Espírito Santo, segundo informou à reportagem o delegado Leonardo de Castro, coordenador de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária da Polícia Civil do DF.

"Os investigadores da PC do DF possivelmente farão contato com pessoas envolvidas na organização dos jogos no Espírito Santo para robustecer o conjunto probatório da nossa investigação, porém a investigação de ilícitos ocorridos fora da capital federal não são de atribuição da Polícia do Distrito Federal", disse.

Há indícios de fraude no boletim financeiro do jogo entre Serra e Vasco, realizado no estádio Kleber Andrade, em 20 de fevereiro. O presidente do clube capixaba acusou o empresário de fraudar o documento, conhecido como borderô.