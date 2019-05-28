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Boletins financeiros

Investigação de fraude em jogos do Kleber Andrade pode vir para o Estado

Por enquanto, a apuração é realizada pela Polícia Civil do Distrito Federal, que deflagrou operação que prendeu ex-jogador Roni
Vinícius Valfré

Vinícius Valfré

Publicado em 

28 mai 2019 às 20:20

Publicado em 28 de Maio de 2019 às 20:20

Serra e Vasco se enfrentaram no Kleber Andrade, pela Copa do Brasil Crédito: Marcelo Prest
Parte das investigações sobre fraudes em boletins financeiros de jogos de futebol que levaram o ex-jogador e empresário Roni à prisão pode ser transferida para o Espírito Santo. Por enquanto o trabalho é conduzido pela Polícia Civil do Distrito Federal, que deflagrou a Operação Episkiros no último sábado (25), quando o ex-atleta foi preso.
A polícia deve ouvir pessoas ligadas à organização de jogos no Espírito Santo, segundo informou à reportagem o delegado Leonardo de Castro, coordenador de Combate à Corrupção, ao Crime Organizado e aos Crimes contra a Administração Pública e contra a Ordem Tributária da Polícia Civil do DF.
> Empresário Roni movimentou R$ 14 milhões com jogos no Kléber Andrade
"Os investigadores da PC do DF possivelmente farão contato com pessoas envolvidas na organização dos jogos no Espírito Santo para robustecer o conjunto probatório da nossa investigação, porém a investigação de ilícitos ocorridos fora da capital federal não são de atribuição da Polícia do Distrito Federal", disse.
Há indícios de fraude no boletim financeiro do jogo entre Serra e Vasco, realizado no estádio Kleber Andrade, em 20 de fevereiro. O presidente do clube capixaba acusou o empresário de fraudar o documento, conhecido como borderô.
> Presidente do Serra: "Roni fraudou borderô do nosso jogo contra o Vasco"
O delegado disse, ainda, que a investigação ainda está em andamento. "Caso se encontre provas de ilícito penal nos jogos realizados em outras unidades da federação as informações serão compartilhadas com os órgãos com atribuição para apuração", frisou.

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