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Invencibilidade recente faz Inter olhar com otimismo para o G4

Sem perder há oito partidas, Colorado conquistou 18 dos últimos 24 pontos possíveis no Campeonato Brasileiro...

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 10:33

LanceNet

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Publicado em 

27 set 2021 às 10:33
Crédito: Atacante e lateral foram titulares na última vitória sobre o Bahia (Divulgação/Internacional
Através da tão cobiçada regularidade por bons resultados no Campeonato Brasileiro, o Internacional transformou sua realidade na competição para, hoje, almejar de maneira palpável o G4 da competição que, com os tropeços de Bragantino e Flamengo, está a apenas dois pontos de distância. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMesmo em alguns momentos fazendo apresentações mais eficientes do que vistosas, os números obtidos nas últimas oito rodadas dão maior segurança ao técnico Diego Aguirre, algo impensado diante do verdadeiro "turbilhão" no período de seu anúncio.
Colocando em prática o modelo de jogo com o sistema defensivo sendo ponto marcante na questão da segurança, a absorção da forma de jogo tem se traduzido bem nos bons resultados. Em oito jogos (Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Santos, Atlético-GO, Sport, Fortaleza e Bahia), o time sofreu apenas quatro gols sendo que a defesa passou ilesa em seis oportunidades.
Agora, a equipe do Beira-Rio tem uma sequência de oito partidas sem perder sendo que cinco desses resultados foram vitórias com três resultados positivos em sequência nos últimos três compromissos. Elevando a posição do Colorado para o sétimo lugar com 32 unidades, um posto atrás do primeiro time que, hoje, estaria classificado para a Pré-Libertadores, o Corinthians.
Assim, a equipe gaúcha chega preparada para um desafio que, certamente, está a altura da boa fase vivida: enfrentar em Belo Horizonte o líder do campeonato, Atlético-MG. A partida em questão acontecerá no próximo sábado (2), às 21h (de Brasília).

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