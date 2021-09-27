Invencibilidade recente faz Inter olhar com otimismo para o G4

Crédito: Atacante e lateral foram titulares na última vitória sobre o Bahia (Divulgação/Internacional

Através da tão cobiçada regularidade por bons resultados no Campeonato Brasileiro, o Internacional transformou sua realidade na competição para, hoje, almejar de maneira palpável o G4 da competição que, com os tropeços de Bragantino e Flamengo, está a apenas dois pontos de distância. >Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSMesmo em alguns momentos fazendo apresentações mais eficientes do que vistosas, os números obtidos nas últimas oito rodadas dão maior segurança ao técnico Diego Aguirre, algo impensado diante do verdadeiro "turbilhão" no período de seu anúncio.

Colocando em prática o modelo de jogo com o sistema defensivo sendo ponto marcante na questão da segurança, a absorção da forma de jogo tem se traduzido bem nos bons resultados. Em oito jogos (Cuiabá, Flamengo, Fluminense, Santos, Atlético-GO, Sport, Fortaleza e Bahia), o time sofreu apenas quatro gols sendo que a defesa passou ilesa em seis oportunidades.

Agora, a equipe do Beira-Rio tem uma sequência de oito partidas sem perder sendo que cinco desses resultados foram vitórias com três resultados positivos em sequência nos últimos três compromissos. Elevando a posição do Colorado para o sétimo lugar com 32 unidades, um posto atrás do primeiro time que, hoje, estaria classificado para a Pré-Libertadores, o Corinthians.