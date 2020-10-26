Invencibilidade, Pedro no auge e criação inspirada: o que fica para o Flamengo além do ponto no Beira-Rio

Crédito: Marcelo Cortes / Flamengo

Aos rubro-negros mais objetivos, um mero olhar para a tabela do Brasileiro leva a crer que o empate no Beira-Rio, no último domingo, é no máximo razoável. A liderança da competição estava em jogo para o Flamengo, que permanece na segunda posição com o 2 a 2 diante do Internacional, mas o futebol apresentado no segundo tempo, sobretudo, traz fatores que empolgam a equipe de Domènec Torrent para a sequência da temporada. Primeiramente, há de se ressaltar a invencibilidade mantida, somando Brasileiro e Libertadores. Agora, em meio à dura sequência, são 11 jogos sem ser derrotado, com oito vitórias e três empates. Quanto ao Nacional, foram 17 pontos somados dos 21 possíveis: arrancada que o possibilita estar vivo na acirrada briga pelo Troféu Osmar Santos - entregue pelo LANCE! ao campeão simbólico do primeiro turno.

Um segundo fator atende por Pedro. O centroavante, que assumiu a titularidade após lesões de Gabigol, viveu o seu auge coletivo pelo clube. Foi participativo, abriu espaços, serviu os companheiros com destaque e, de quebra, marcou o seu 17º gol pelo Flamengo, que agora o tem, de forma isolada, como o maior artilheiro do clube na temporada - Barbosa tem 16.

- Mais um (gol) com o manto. Estou feliz, a equipe fez um grande jogo. Jogos grandes se resumem a detalhes, mas a glória do Flamengo é isso... É lutar até o final e não desistir. Fizemos um grande jogo. Claro que queríamos sair com a vitória, mas o empate no final teve um gosto muito bom - comentou Pedro, antes de projetar o próximo jogo: