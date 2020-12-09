Invencibilidade do Palmeiras é a maior do clube em uma edição de Libertadores

A bola na trave na batida de Matías Espinoza, aos 52 minutos do 2º tempo, fez o coração do palmeirense mudar de ritmo. Se entra, seria o gol da virada do Libertad sobre o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Porém, mesmo não fazendo um grande jogo, o Alviverde deixou o Paraguai com um importante empate em 1 a 1 e a sua invencibilidade na Libertadores mantida.

Já são nove partidas nessa edição da competição nacional e nenhuma derrota. Até agora, são sete vitórias e apenas dois empates. Um recorde na história do clube. Curiosamente, as duas igualdades no placar foram contra equipes paraguaias fora de casa. Antes do duelo desta terça-feira, os paulistas já haviam enfrentado também o Guaraní, na fase de grupos, ficando no 0 a 0 no confronto no Paraguai.Antes dessa edição, as maiores invencibilidades do Palmeiras na Libertadores aconteceram nos anos de 1968, 2006 e 2017, quando emplacou uma sequência de sete partidas sem derrota. Para o jogo de volta contra o Libertad, que acontecerá no próximo dia 15, no Allianz Paque, a equipe precisará apenas de um empate em 0 a 0 para avançar às semifinais.