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futebol

Invencibilidade do Palmeiras é a maior do clube em uma edição de Libertadores

Alviverde empatou com o Libertad em 1 a 1, no Paraguai, nesta terça-feira...
LanceNet

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Publicado em 

09 dez 2020 às 06:56

Publicado em 09 de Dezembro de 2020 às 06:56

Crédito: AFP
A bola na trave na batida de Matías Espinoza, aos 52 minutos do 2º tempo, fez o coração do palmeirense mudar de ritmo. Se entra, seria o gol da virada do Libertad sobre o Palmeiras no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Porém, mesmo não fazendo um grande jogo, o Alviverde deixou o Paraguai com um importante empate em 1 a 1 e a sua invencibilidade na Libertadores mantida.
>> Confira o chaveamento da Copa Libertadores
Já são nove partidas nessa edição da competição nacional e nenhuma derrota. Até agora, são sete vitórias e apenas dois empates. Um recorde na história do clube. Curiosamente, as duas igualdades no placar foram contra equipes paraguaias fora de casa. Antes do duelo desta terça-feira, os paulistas já haviam enfrentado também o Guaraní, na fase de grupos, ficando no 0 a 0 no confronto no Paraguai.Antes dessa edição, as maiores invencibilidades do Palmeiras na Libertadores aconteceram nos anos de 1968, 2006 e 2017, quando emplacou uma sequência de sete partidas sem derrota. Para o jogo de volta contra o Libertad, que acontecerá no próximo dia 15, no Allianz Paque, a equipe precisará apenas de um empate em 0 a 0 para avançar às semifinais.
CAMPANHA DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES 2020
9 jogos7 vitórias2 empates0 derrotas26 gols marcados (melhor ataque)4 gols sofridos

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