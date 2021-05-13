Invencibilidade continua! Palmeiras goleia Real Brasília e segue na liderança do Brasileirão Feminino

Crédito: Fabio Menotti/Palmeiras

Mais uma vez no Allianz Parque, o elenco feminino do Palmeiras recebeu, nesta quinta-feira (13), o Real Brasília. Apesar de um confronto difícil, contra o quarto colocado do Brasileirão A1, Ricardo Belli optou por fazer mudanças nas equipe titular, deixando Agustina, Thaís, Jully, Camilinha e Chú no banco. Mesmo assim, as palestrinas tiveram mais uma grande exibição e venceram a equipe da capital por 4 a 0.

Deste modo, o Verdão entrou em campo com Taty Amaro; Katrine, Tainara, Rafaelle (Karol Arcanjo) e Bia Calderan (Camilinha); Júlia Bianchi (Manuela), Duda Santos, Rafa Andrade e Ary; Bia Zaneratto (Thayna) e Ottilia (Dandara).

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O Verdão começou a partida intenso, já abrindo o placar aos 2 minutos, com Bia Zanerato encontrando uma boa finalização de fora da área. A partir deste momento, o Verdão conseguiu controlar o confronto, sofrendo poucos sustos, mas, nas poucas vezes que chegou na meta adversária, pecou na finalização.

O primeiro tempo, porém, não foi fácil, com o Alviverde cometendo muitas infrações e o Real Brasília assustando nas cobranças, e poderia ter ficado ainda mais complicado, pois a goleira Taty Amaro, ao sair da área numa disputa de bola, foi driblada e cometeu uma falta passível de expulsão. A árbitra, porém, entendeu a jogada apenas como temerária e aplicou o cartão amarelo. O Verdão, no entanto, conseguiu ampliar a vantagem antes do fim da primeira etapa. Em mais uma grande jogada de Bia Zaneratto, que tabelou no meio-campo e conduziu em profundidade, Ary recebeu o cruzamento rasteiro dentro da área e anotou mais um gol palestrino no embate.Na segunda etapa, o Palmeiras, mais uma vez, anotou um gol rapidamente. Logo aos 10′, Katrine fez uma grande jogada individual pelo lado esquerdo do ataque, cruzou rasteiro e, sozinha no meio da área, Ottilia finalizou e correu para o abraço.

Apesar do resultado positivo, Ricardo Belli propôs mudanças com o intuito de dar mais velocidade ao time. o Real Brasília, por sua vez, não desistiu e continuou pressionando, mas sem sucesso.

As mudanças no Alviverde funcionaram, mas o time, assim como na primeira etapa, pecou na finalização. No fim da partida, porém, Karol Arcanjo acertou um belo chute, após a cobrança de escanteio, e matou o jogo. Antes do apito final, ainda deu tempo da estreia da atacante Tayna, Cria da Academia que entrou no lugar de Bia Zaneratto, o grande destaque da partida.