Invencibilidade, bola parada e defesa forte: Fluminense tenta quebrar favoritismo do Flamengo no Carioca

Crédito: Lucas Merçon/Fluminense FC

Prestes a fazer o terceiro jogo em sete dias, o Fluminense volta a disputar a final do Campeonato Carioca neste sábado, em clássico com o Flamengo no Maracanã. Mesmo sem ser favorito, o Tricolor promete fazer jogo duro e pode explorar algumas das dificuldades do rival para levar um bom resultado ao segundo confronto, no dia 22. Entre eles estão a bola parada, a segurança defensiva e o embalo da invencibilidade que já dura 11 partidas. O duelo, às 21h05, terá transmissão em tempo real do LANCE!.

> Quem leva? Flamengo e Fluminense se reencontram em decisão do Carioca; relembre Fla-Flus históricos

O quesito bola parada pode ser uma das chances de o Fluminense chegar ao gol do Flamengo. Se de um lado o fundamento é uma força, do outro é o principal problema de uma frágil defesa que vem sendo bastante questionada. Desde o retorno dos titulares nesta temporada, são quatro gols marcados a partir de escanteios e dois de falta. Em duas oportunidades os gols fizeram com que o Fluminense conseguisse empatar a partida (contra Vasco e Junior Barranquilla). Um deles decidiu o jogo (contra o Botafogo).

Veja a tabela do Campeonato Carioca

Houve também gols de pênalti, os dois batidos por Abel Hernández, onde um iniciou a virada contra o Madureira e outro empatou a semifinal do Carioca com a Portuguesa. Esse já era um artifício usado constantemente na última temporada e foi a força contra o próprio Flamengo, na vitória de virada do Brasileirão com o gol de cabeça de Luccas Claro após cobrança de falta de Danilo Barcelos.Se o setor defensivo tem sido o calcanhar de aquiles para um, pode ser a chave do sucesso para outro. O Tricolor tem média de 1 gol sofrido por partida. Apesar de alguns questionamentos por erros, principalmente na Libertadores, Nino, convocado para a Seleção Brasileira olímpica, e Luccas Claro ainda são motivo de elogios. Mesmo os reservas Manoel e Matheus Ferraz não tiveram grandes problemas. David Braz ainda aguarda sua oportunidade de estrear.

Por fim, entra também a invencibilidade de dois modos diferentes. Primeiro, o Fluminense defende suas 11 partidas consecutivas sem derrota na atual temporada e quer seguir ampliando a marca, que não acontecia há cinco anos, com Levir Culpi, entre 2 de março e 10 de abril de 2016. Em segundo lugar há o retrospecto contra o Flamengo e os rivais do Rio de Janeiro. O Tricolor não perde um clássico desde setembro de 2020, para o próprio Fla. Desde então, foram sete partidas, com três empates e três vitórias, duas delas exatamente contra o rival desta noite.REENCONTRO E GRUPO

A dupla Fla-Flu fez também a final da temporada passada do Estadual, quando o Fluminense venceu a Taça Rio, mas acabou derrotado na decisão geral. Entretanto, foi a partir daquele momento que o grupo cresceu, ganhou alternativas e confiança para consolidar o trabalho de Odair Hellmann, à época, e fazer a grande campanha do Campeonato Brasileiro. A expectativa com as duas equipes em boa fase é que o Tricolor consiga quebrar o ingrato jejum de nove anos sem levantar o troféu do Carioca.

- Experiência. Conseguimos as coisas somente tendo aquele momento e tivemos isso ano passado, ficou no quase e espero que esse ano a gente aprenda. Estamos focados o tempo todo para que possamos conquistar a vitória e trazer o título para a torcida, que merece muito - avaliou o meia Nene antes do duelo.

Vivendo uma verdadeira maratona nos últimos tempos, o Flu coloca no grupo a esperança de superar o desgaste. Além dos três jogos em sete dias, o time de Roger Machado já entra em campo novamente na terça-feira, pela quinta rodada da Libertadores, no Maracanã. A confiança nos reservas e as cinco trocas tem sido a receita para o crescimento na segunda etapa das partidas.