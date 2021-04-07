‘Intrusos’, Weverton e Jailson se destacam entre Academias de Goleiros do Palmeiras

Crédito: César Greco

O Palmeiras é um dos maiores clubes formadores de arqueiros do país, A Academia de Goleiros tem históricos camisas 1, 12 e agora nomes que vestem outros números e não foram formados em casa. Weverton e Jailson, do atual elenco, são “intrusos” e que podem ficar, ainda mais na história, com a chance de conquista de dois títulos inéditos.Titular, Weverton garantiu o lugar de ídolo sendo protagonista nas conquistas do Brasileiro, Paulista, Libertadores e Copa do Brasil. Constantemente convocado para a Seleção Brasileira, o camisa 21 pode ser campeão da Recopa Sul-Americana e Supercopa do Brasil em um intervalo de uma semana. Em caso de títulos, ele chegará a seis troféus.

Na reserva, Jailson é o atleta do grupo com mais tempo de Palmeiras. Desde 2014, ele tem seis conquistas pelo Alviverde e já figura entre os principais vencedores da posição. Ele pode igualar Sérgio, com oito, e tornar-se o segundo goleiro com mais títulos oficiais. O primeiro da lista é Marcos, com 11.

Na lista de Marcos, Sérgio, Velloso e tantos outros, a dupla de arqueiros do Palmeiras tem duas novas oportunidades de aumentar a galeria e o primeiro passo para isso é nesta quarta-feira (7), contra o Defensa y Justicia, em Buenos Aires, a partir das 21h30 (horário de Brasília).Goleiros com mais títulos pelo Palmeiras:

MARCOS – 11 títulosPrincipais títulos: Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994; Campeonato Paulista em 1993, 1994, 1996 e 2008; Copa do Brasil em 1998; Copa Mercosul em 1998; Copa Libertadores da América em 1999; Torneio Rio-São Paulo em 2000; Copa dos Campeões em 2000.

SÉRGIO – 8 títulosPrincipais títulos: Campeonato Paulista em 1993 e 1994; Torneio Rio-São Paulo em 1993 e 2000; Campeonato Brasileiro em 1993 e 1994; Copa Libertadores da América em 1999; Copa dos Campeões em 2000

VALDIR JOAQUIM DE MORAES – 7 títulosPrincipais títulos: Campeonato Paulista em 1959, 1963 e 1966; Campeonato Brasileiro em 1960, 1967 (Torneio Roberto Gomes Pedrosa) e 1967 (Taça Brasil); Torneio Rio-São Paulo em 1965

OBERDAN – 6 títulosPrincipais títulos: Campeonato Paulista em 1942, 1944, 1947 e 1950; Torneio Rio-São Paulo em 1951; Mundial Interclubes em 1951LEÃO – 6 títulosPrincipais títulos: Campeonato Brasileiro em 1969, 1972 e 1973; Campeonato Paulista em 1972, 1974 e 1976

VELLOSO – 6 títulosPrincipais títulos: Campeonato Paulista em 1993 e 1996; Campeonato Brasileiro em 1994; Copa do Brasil em 1998; Copa Mercosul em 1998; Copa Libertadores da América em 1999

JAILSON – 6 títulosPrincipais títulos: Copa do Brasil de 2015 e 2020, Brasileiros de 2016 e de 2018, Paulista 2020 e Libertadores 2020

NASCIMENTO – 4 títulosPrincipais títulos: Campeonato Paulista em 1932, 1933 e 1934; Torneio Rio-São Paulo em 1933