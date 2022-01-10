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Internado, Rodrigo Caio recebe visita de companheiros do Flamengo: 'Firme e forte como sempre!'

Zagueiro rubro-negro ainda não tem data para se reapresentar no Ninho do Urubu para a temporada 2022...
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Publicado em 

10 jan 2022 às 18:40

Publicado em 10 de Janeiro de 2022 às 18:40

Internado em um hospital no Rio de Janeiro desde o dia 2 de janeiro, Rodrigo Caio recebeu a visita de companheiros do Flamengo para distraí-lo e motivá-lo em sua recuperação. Diego Ribas compartilhou o encontro no quarto hospitalar e postou uma mensagem de apoio ao defensor. - Firme e forte como sempre! Tamo junto, guerreiro! - postou Diego (veja aqui).
> GALERIA: veja 20 imagens da reapresentação do Flamengo
Além de Diego Ribas, outros jogadores do Flamengo foram ao hospital localizado na Zona Oeste do Rio, na tarde desta segunda-feira, logo após a reapresentação do elenco principal para a temporada 2022.
Willian Arão, Filipe Luís, Everton Ribeiro e Diego Alves também estiveram na visita. No fim de semana, o técnico Paulo Sousa foi o outro a visitar Rodrigo Caio.
No sábado, o Dr. Marcio Tannure, chefe do departamento médico do Flamengo, confirmou que o zagueiro foi submetido a um novo procedimento no joelho direito por conta da infecção no local, e que o mesmo seguirá internado. O resultado da intervenção sairá até quinta, de acordo com Tannure. Depois, a situação do atleta será reavaliada, assim como a sua reapresentação ao clube.
Crédito: RodrigoCaiorecebeuavisitadecompanheirosdoFlamengo(Foto:Reprodução/InstagramDiegoRibas

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