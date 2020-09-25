Internacional x São Paulo: prováveis times, desfalques e onde assistir

Crédito: Último duelo entre as duas equipes foi no fim do ano passado, pelo Brasileirão. Vitória do São Paulo, por 2 a 1, no Morumbi (Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e São Paulo, respectivamente, segundo e terceiro colocados do Campeonato Brasileiro, se enfrentam na noite do próximo sábado, às 19h, pela 12ª rodada do torneio nacional. Em jogo, as primeiras colocações da competição, mas mais do que isso, a oportunidade de se livrarem de uma crise que bate à porta de ambos depois de tropeços na Copa Libertadores.

TABELA>Confira a classificação do Brasileirão >Veja como está a situação de cada grupo da Copa Libertadores

Vice-líder do Brasileirão com 20 pontos ganhos, o Inter foi derrotado em casa para o Grêmio no meio da semana. De quebra, o Imortal colocou uma sequência de dez jogos sem derrota para o maior rival. Embora a equipe comandada por Eduardo Coudet seja uma das mais promissoras do futebol brasileiro nesta temporada, o momento é de completa instabilidade.

Por sua vez, o São Paulo vive um momento complicadíssimo na Copa Libertadores. O Tricolor está praticamente eliminado na fase de grupos após a derrota, por 4 a 2, para a LDU. Se perder para o Internacional, a diretoria dificilmente terá paz para seguir com seu trabalho nesta temporada. Diante deste contexto, o jogo no Beira-Rio promete ser quente para os dois lados.Data/Horário: 26/9/2020, às 19h (horário de Brasília)Local: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)Assistentes: Michael Correia Carlos (RJ) e Henrique Alves de Lima Filho (RJ)Onde acompanhar: Premiere e tempo real do LANCE!

INTERNACIONAL (Técnico: Eduardo Coudet)Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Moisés; Musto, Edenilson, Marcos Guilherme e Praxedes (Patrick); D'Alessandro e Leandro Fernández

Pendurados: D'Alessandro, Boschillia, Nonato, Matheus Jussa e EdenílsonVoltam de suspensão: Victor Cuesta e Praxedes (ambos pelo terceiro cartão amarelo)

SÃO PAULO (Técnico: Fernando Diniz)Tiago Volpi; Igor Vinícius (Juanfran), Diego, Léo e Reinaldo; Tchê Tchê, Hernanes, Igor Gomes (Daniel Alves) e Gabriel Sara); Vitor Bueno (Pablo) e Luciano.