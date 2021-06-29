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Internacional x Palmeiras: saiba como assistir à partida pelo Brasileirão

A partida pela competição nacional terá transmissão por pay-per-view...

Publicado em 29 de Junho de 2021 às 09:00

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

29 jun 2021 às 09:00
Crédito: (Arte: Matheus Bottura/Arte Palestrina
Em partida válida pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro 2021, Internacional e Palmeiras se enfrentam na próxima quarta-feira (30), às 19h (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.
Flamengo avança por Kenedy, Sergio Ramos segue na mira do City, Real Madrid teme renovação de Mbappé… O Dia do Mercado
O Verdão está na terceira colocação do Brasileirão com 13 pontos conquistados e vem de uma vitória sobre o Bahia, no Allianz Parque. O Colorado, por sua vez, ocupa o 13º lugar do torneio nacional com nove pontos. Na última rodada, empatou com o América-MG, em Belo Horizonte.
Internacional x Palmeiras terá transmissão AO VIVO no Premiere (pay-per-view para todo o Brasil).
>> Veja a tabela completa do BrasileirãoOutra alternativa para acompanhar a partida é o tempo real do NOSSO PALESTRA, tanto pelo site, como também pelo perfil do NP no Twitter, com a hashtag #trNossoPalestra.

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