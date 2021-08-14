Internacional x Fluminense: onde assistir, prováveis times e desfalques

Crédito: Delmiro Júnior/Photo Premium

O Campeonato Brasileiro está de volta com um confronto entre duas equipes próximas na tabela, mas em momentos diferentes. Enquanto o Internacional chega de uma goleada sobre o Flamengo, o Fluminense tem três derrotas seguidas na competição e um empate com o Barcelona de Guayaquil (EQU) na Libertadores. O duelo será neste domingo, às 20h30, no Beira-Rio.

O Inter tem 18 pontos e está em 11º lugar, mas tenta engatar a segunda vitória seguida com Diego Aguirre. O treinador, inclusive, tem a chance de repetir uma escalação pela primeira vez desde que retornou, pois não tem problemas de lesão ou suspensão. Moisés está novamente à disposição após cumprir suspensão no último final de semana e disputa posição na lateral esquerda com Paulo Victor.

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Já o Fluminense não poderá contar com Gabriel Teixeira, que sentiu na Libertadores, além de Caio Paulista, que segue fora. A equipe está em 13º lugar, com 17 pontos e busca recuperação no Brasileirão. Vale lembrar que o Tricolor já entra em campo novamente pela Libertadores na próxima quinta-feira, no Equador, e tenta minimizar o desgaste para não perder mais ninguém em um momento decisivo.

​FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL x FLUMINENSE

Data/Hora: 15/08/2021, às 20h30Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)Onde assistir: Premiere, SporTV e tempo real do LANCE!INTERNACIONAL (Técnico: Diego Aguirre)Daniel; Saravia, Bruno Méndez, Cuesta e Moisés (Paulo Victor); Rodrigo Dourado, Lindoso (Caio Vidal ou Palacios), Edenilson, Patrick e Taison; Yuri Alberto.

Desfalques: NinguémPendurados: Pedro Henrique, Paulo Victor, Rodrigo Dourado, Léo Borges e MoisésSuspensos: Ninguém

FLUMINENSE (Técnico: Roger Machado)Marcos Felipe, Samuel Xavier, Nino, Luccas Claro e Egídio; Martinelli, Yago Felipe e Cazares (Nene); Kayky, Luiz Henrique e Fred.