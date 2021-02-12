Internacional x Flamengo; Vasco x Bahia x Goiás: a última quarta-feira foi o dia que afunilou o campeonato

Crédito: Vitória do Sport sobre o Inter foi partida-chave para o equilíbrio do tornio (Elton Silveira/W9 Press/Sport Recife

A temporada 2020, peculiar pelos motivos que sabemos, teve seu Campeonato Brasileiro definitivamente afunilado na última quarta-feira. Tanto na disputa pelo título quanto na briga contra o rebaixamento, os resultados deixaram mais nítido quem briga pelo quê.E especificamente um jogo do último dia 10 foi decisivo para que isso ocorresse nas duas pontas da tabela: a vitória de cinema do Sport sobre o Internacional, no Beira-Rio. Quando o apito final foi ouvido, o time pernambucano foi a 41 pontos e segurou o Colorado com 66.

Agora, faltam três jogos para o fim do campeonato, o líder e o vice-líder, Flamengo, estão separados por apenas um ponto, têm o mesmo número de jogos e um confronto direto daqui a dois domingos. A chance de Atlético-MG ou São Paulo levantar o caneco já passaram do campo do improvável.

Ao mesmo tempo, o time de Jair Ventura abriu quatro pontos, na reta mais decisiva do torneio, para a zona de rebaixamento. Mesma distância aberta pelo Fortaleza, que fez do Vasco presa fácil no Castelão nesta mesma quarta. E é justamente o Cruz-Maltino quem abre a zona de rebaixamento.

A equipe de Vanderlei Luxemburgo viu o Leão do Pici se desgarrar e praticamente se livrar da Série B. O primeiro time fora do Z4 é o Bahia, com os mesmos 37 pontos, mas uma vitória a mais que o Vasco. Mas quem ainda está bem vivo na luta, para tristeza de cariocas e baianos, é o Goiás.

Embora com 33 pontos, quatro a menos que a dupla citada acima, o time goiano encara o praticamente inofensivo e já rebaixado Botafogo. A partida é neste sábado, na Serrinha, e a distância pode cair para um ponto, com outras duas rodadas por disputar.

De acordo com o site Infobola, do matemático Tristão Garcia, as chances de o Esmeraldino ser rebaixado são de 93%. Mas se a diferença na pontuação diminuir, mesmo faltando pouco para o fim do Brasileirão, a porcentagem, definitivamente, não entrará em campo.