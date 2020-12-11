Internacional x Botafogo: prováveis times, desfalques, onde ver e palpites

O Botafogo tem mais um desafio intenso na sua luta para se reerguer no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, às 19h, o Alvinegro, que está em penúltimo lugar, encara o Internacional no Beira-Rio e tenta pôr fim a uma seca de 11 jogos na competição nacional. A partida, válida pela vigésima-quinta rodada, é transmitida em tempo real do LANCE!.
A equipe, que terá a reestreia do técnico Eduardo Barroca (recuperado de Covid-19), tem 20 pontos e tenta recuperar sua atitude após a goleada por 4 a 0 sofrida para o São Paulo.
O Internacional, por sua vez, também lida com o desafio de se reencontrar, em especial após a eliminação para o Boca Juniors na Copa Libertadores. Com 38 pontos e tendo despencado para a sexta colocação do Brasileirão, a equipe tenta obter sua primeira vitória no Beira-Rio na nova passagem de Abel Braga.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL x BOTAFOGO
Data-Hora: 12-12-20 - 19hEstádio: Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)Árbitro: Caio Max Augusto Vieira (RN)Assistentes: Jean Marcio dos Santos (RN) e Vinicius Melo de Lima (RN)VAR: Igor Junio Benevenuto de Oliveira (MG)Onde acompanhar: Premiere e tempo real do LANCE!. INTERNACIONAL: Marcelo Lomba; Rodinei, Rodrigo Moledo, Cuesta e Moisés; Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso, Edenilson e Patrick; Marcos Guilherme (Yuri Alberto) e Thiago Galhardo. Técnico: Abel Braga
Suspenso: Musto (terceiro cartão amarelo)
Servindo à Seleção Sub-20: Maurício e Praxedes
Pendurados: Rodrigo Lindoso, Marcos Guilherme, Yuri Alberto, Leandro Fernández, Rodinei, Marcelo Lomba, Rodrigo Moledo, Boschillia e Matheus Jussa
Volta de suspensão: Rodrigo Moledo (Vermelho após o 2º amarelo)
BOTAFOGO: Diego Cavalieri; Kevin, Kanu, Helerson e Victor Luís; José Welison, Caio Alexandre, Honda e Bruno Nazário; Warley e Pedro Raul. Técnico: Eduardo Barroca
Suspensos: Marcelo Benevenuto (vermelho direto) e Rafael Forster (3º amarelo)
Servindo à Seleção Sub-20: David Sousa
Pendurados: Pedro Raul, Victor Luis, Marcelo Benevenuto, Bruno Nazário, Matheus Babi e Caio Alexandre
Volta de suspensão: Victor Luis (vermelho direto)
Palpites do LANCE!: 70% acreditam em um empate, enquanto 20% apostam em um triunfo do Internacional e outros 10% na vitória do Botafogo.