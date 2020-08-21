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futebol

Internacional x Atlético-MG. Onde ver, palpites e prováveis times

Colorado e Galo farão um duelo que pode valer a liderança do Brasileirão...
LanceNet

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Publicado em 

21 ago 2020 às 16:53

Publicado em 21 de Agosto de 2020 às 16:53

Crédito: Raul Pereira/Fotoarena
Internacional e Atlético-MG se enfrentam pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro neste sábado, às 19h, no Beira Rio, em Porto Alegre. O confronto entre Galo e Colorado pode valer a liderança da competição. Ambos estão com nove pontos ao lado do Vasco, na tabela de classificação. Na rodada passada, o time alvinegro foi derrotado pelo Botafogo, perdendo a chance de se isolar na ponta da competição. Já o Inter saiu vencedor, derrotando o Atlético-GO, se tornando postulante a ficar no lugar mais alto da classificação. Outro destaque do duelo é o confronto de estilos de seus treinadores: Jorge Sampaoli x Eduardo Coudet, o que indica um jogo de muita ofensividade e controle de bola. FICHA TÉCNICA​INTERNACIONAL x ATLÉTICO-MGData-Horário: 22 de agosto, às 19hEstádio-Local: Beira Rio, Porto Alegre(RS)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (SP)Assistentes: Daniel Luis Marques e Evandro de Melo Lima (ambos de SP)Onde acompanhar: Premiere, Rádio Itatiaia, 95,7 FM, Rádio Super FM, 91,7 Internacional: Marcelo Lomba; Saravia, Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso, Edenilson, Boschilia e Patrick; Thiago Galhardo e Yuri Alberto (Peglow). Técnico: Eduardo Coudet Atlético-MG: Rafael; Guga, Réver (Igor Rabello), Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Alan Franco e Hyoran; Marquinhos (Savarino), Keno e Marrony. Técnico: Jorge Sampaoli Palpites: o empate é o resultado mais dito pela redação com 55% das apostas. O Galo tem 20% de preferência e o Colorado 25%.

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