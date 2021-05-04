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futebol

Internacional volta a jogar pela Libertadores pressionado; entenda

Revés no Gauchão aumentou a pressão no ambiente e a resposta precisa acontecer diante do Olimpia...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 17:11

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

04 mai 2021 às 17:11
Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
A quarta-feira é decisiva para o Internacional. A partir das 21h30 (Horário de Brasília), o Colorado recebe o Olimpia pela 3ª rodada da Libertadores e precisa vencer para acalmar o ambiente.
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Após o revés na semifinal do Campeonato Gaúcho, o time de Miguel Ángel Ramírez precisa dar uma resposta e o Decano é a vítima ideal.
Além da questão moral, o Inter terá a oportunidade de abrir uma vantagem na liderança da chave B. Todos os integrantes estão com 3 pontos, ou seja, o Colorado não pode deixar escapar pontos dentro de casa.
Vale citar que, após o jogo contra o Olimpia, o Internacional terá apenas mais um encontro como mandante na Libertadores e será na última rodada, diante do Always Ready.

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