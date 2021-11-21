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Internacional vence o São Paulo por 2 a 0 e larga na frente na final do Campeonato Brasileiro Sub-20

Com gols de Matheus Cadorini e Juan Cuesta, o Colorado construiu boa vantagem para o jogo de volta, no Morumbi. São Paulo buscará reverter o placar em casa...
LanceNet

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Publicado em 

21 nov 2021 às 19:03

Publicado em 21 de Novembro de 2021 às 19:03

O Internacional saiu na frente na final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogando no Beira-Rio, o time de Porto Alegre venceu o São Paulo por 2 a 0 neste domingo (21), no primeiro jogo da decisão, com gols marcados por Juan Cuesta e Matheus Cadorini.CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!
A partida começou com duas equipes se lançando ao ataque, mas teve mudança drástica aos 20 minutos da primeira etapa, quando Patryck, lateral esquerdo do São Paulo, foi expulso.
Segundo levantamento da página Aspirantes Tricolores, foi o nono cartão vermelho recebido pelo São Paulo em 24 jogos do Brasileirão. Além disso, a equipe já somava 89 cartões amarelos antes da decisão, sem incluir cartões recebidos pela comissão técnica.
Com um a menos, o São Paulo seguiu procurando o ataque, mas teve dificuldades. Assim, o Internacional saiu na frente aos 46 minutos do primeiro tempo, com gol de pênalti marcado por Matheus Cadorini.
Já na segunda etapa, o Colorado ampliou o placar aos 10 minutos, quando Juan Cuesta chutou duas vezes de fora da área e, na segunda tentativa, contou com o quique da bola antes de chegar ao gol para atrapalhar o goleiro Felipe.
O São Paulo chegou a buscar o ataque para tentar reverter, mas sem sucesso. Enquanto isso, o Internacional conseguiu garantir o 2 a 0, levando boa vantagem para o jogo de volta.As equipes voltam a se enfrentar no próximo domingo (28), às 11h, no Morumbi. Com mando de campo são-paulino, o time de Alex tem a missão de reverter o placar caso queira o título inédito, enquanto o Internacional pode até mesmo perder por 1 a 0 que garantirá a taça.
Crédito: InternacionalvenceuoSãoPaulopor2a0(Foto:RicardoRimoli/Saopaulofc.net

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