Internacional vai estrear nova camisa no Gre-Nal 436

O próximo sábado será de estreia para o Internacional, que vai estrear o seu novo uniforme no Gre-Nal 436, no Beira-Rio. A novidade no manto é a gola em formato ‘V’.

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O torcedor do Internacional que pretende adquirir a camisa pode comprar na loja oficial física e virtual do Colorado e da fornecedora de material esportivo. Os preços são de R$ 299,99 para as versões masculina e feminina e R$ 249,99 na versão infantil.

Gre-Nal

Internacional e Grêmio se enfrentam no sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na casa do Colorado.