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futebol

Internacional vai estrear nova camisa no Gre-Nal 436

Novo manto do Colorado já está disponível para o torcedor comprar na loja física e virtual do clube...
LanceNet

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Publicado em 

17 mar 2022 às 15:43

Publicado em 17 de Março de 2022 às 15:43

O próximo sábado será de estreia para o Internacional, que vai estrear o seu novo uniforme no Gre-Nal 436, no Beira-Rio. A novidade no manto é a gola em formato ‘V’.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O torcedor do Internacional que pretende adquirir a camisa pode comprar na loja oficial física e virtual do Colorado e da fornecedora de material esportivo. Os preços são de R$ 299,99 para as versões masculina e feminina e R$ 249,99 na versão infantil.
Gre-Nal
Internacional e Grêmio se enfrentam no sábado, a partir das 16h30 (Horário de Brasília), na casa do Colorado.
Crédito: Divulgação/Internacional

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