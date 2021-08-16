Internacional terá cerveja artesanal em comemoração ao título da Copa Libertadores

Crédito: Divulgação/Internacional

Os colorados terão, a partir desta segunda-feira (16), um bom motivo para brindar. Na data quando se comemoram os 15 anos da primeira conquista da Libertadores da América, estará à disposição no mercado a Libertadora Imperial Red Ale, uma cerveja artesanal elaborada pela Anner para marcar o aniversário do histórico triunfo do Internacional.

Confira o resumo da segunda-feira sobre as novidades no mercado da bola

Os 15 anos da Anner, que serão completados em dezembro, coincidem com os 15 anos das duas primeiras grandes conquistas internacionais do Colorado. Por isso, a tarefa da empresa foi criar cervejas que trouxessem para a torcida e para o clube gaúcho a comemoração e o sentimento desses grandes momentos.

VAGA NO G6? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO INTER NO BRASILEIRÃOAlém da Libertadora Imperial Red Ale, ao longo do ano serão lançadas outras surpresas para contar a história, os grandes feitos do Inter e a paixão da torcida.

De acordo com o vice-presidente de Marketing do Internacional, Jorge Avancini, datas como esta precisam ser comemoradas.