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Internacional terá cerveja artesanal em comemoração ao título da Copa Libertadores

Os 15 anos da Anner, que serão completados em dezembro, coincidem com os 15 anos das duas primeiras grandes conquistas internacionais do Colorado...

Publicado em 16 de Agosto de 2021 às 18:19

LanceNet

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Publicado em 

16 ago 2021 às 18:19
Crédito: Divulgação/Internacional
Os colorados terão, a partir desta segunda-feira (16), um bom motivo para brindar. Na data quando se comemoram os 15 anos da primeira conquista da Libertadores da América, estará à disposição no mercado a Libertadora Imperial Red Ale, uma cerveja artesanal elaborada pela Anner para marcar o aniversário do histórico triunfo do Internacional.
Confira o resumo da segunda-feira sobre as novidades no mercado da bola
Os 15 anos da Anner, que serão completados em dezembro, coincidem com os 15 anos das duas primeiras grandes conquistas internacionais do Colorado. Por isso, a tarefa da empresa foi criar cervejas que trouxessem para a torcida e para o clube gaúcho a comemoração e o sentimento desses grandes momentos.
VAGA NO G6? VEJA TABELA E SIMULE OS JOGOS DO INTER NO BRASILEIRÃOAlém da Libertadora Imperial Red Ale, ao longo do ano serão lançadas outras surpresas para contar a história, os grandes feitos do Inter e a paixão da torcida.
De acordo com o vice-presidente de Marketing do Internacional, Jorge Avancini, datas como esta precisam ser comemoradas.
- Ninguém apaga a história e os feitos que conquistamos. A parceria com a Anner vem coroar esses bons momentos que todos os colorados têm na memória. Esperamos que a imensa nação colorada aprove mais esse produto que disponibilizaremos no mercado. - afirmou.

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