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Internacional tenta quebrar marca negativa contra Sport

Colorado não venceu os dois últimos jogos que encontrou o Leão no Brasileiro...
LanceNet

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Publicado em 

09 set 2021 às 19:48

Publicado em 09 de Setembro de 2021 às 19:48

Crédito: Inter ficou no empate na estreia do Brasileirao (Ricardo Duarte / Internacional
O Internacional vai ao Recife na próxima segunda-feira e, além de manter a invencibilidade de cinco partidas no Brasileirão, vai trabalhar para tirar uma pedra do seu sapato: o Sport.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Nos últimos dois confrontos, o Colorado não conseguiu bater o Leão da Ilha do Retiro e isso incomoda o seu torcedor.
Aliás, por falar em incômodo, um dos tropeços contra o Sport custou o título do Campeonato Brasileiro 2020.
Vale citar, que o último triunfo do Inter em cima do rival ocorreu na Ilha do Retiro, palco do confronto da próxima semana. Mesmo na casa do adversário, o Colorado venceu por 5 a 3.
Confira os últimos três placares entre os clubes:
Sport 3 x 5 Inter
Inter 1 x 2 Sport
Inter 2 x 2 Sport

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