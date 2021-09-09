Internacional tenta quebrar marca negativa contra Sport

Crédito: Inter ficou no empate na estreia do Brasileirao (Ricardo Duarte / Internacional

O Internacional vai ao Recife na próxima segunda-feira e, além de manter a invencibilidade de cinco partidas no Brasileirão, vai trabalhar para tirar uma pedra do seu sapato: o Sport.

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Nos últimos dois confrontos, o Colorado não conseguiu bater o Leão da Ilha do Retiro e isso incomoda o seu torcedor.

Aliás, por falar em incômodo, um dos tropeços contra o Sport custou o título do Campeonato Brasileiro 2020.

Vale citar, que o último triunfo do Inter em cima do rival ocorreu na Ilha do Retiro, palco do confronto da próxima semana. Mesmo na casa do adversário, o Colorado venceu por 5 a 3.

Confira os últimos três placares entre os clubes:

Sport 3 x 5 Inter

Inter 1 x 2 Sport