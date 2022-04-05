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futebol

Internacional tenta acelerar anúncio e integração de Alan Patrick

Restaria apenas a liberação do Shakhtar Donetsk para intensificar processo de chegada...
LanceNet

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Publicado em 

05 abr 2022 às 10:48

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 10:48

Extraoficialmente, Alan Patrick já é atleta do Internacional, estando o Colorado e o jogador de 30 anos de idade acertados verbalmente para a conclusão do negócio. Porém, existe o empecilho da finalização dos trâmites que estaria localizado na parte do Shakhtar Donetsk, dono dos direitos do atleta.>Receba as principais notícias do esporte em tempo realApesar de Alan ter a intenção do negócio ocorrer em definitivo (algo que traria uma dificuldade financeira ao Inter em fazer uma proposta que agrade ao Shakhtar em liberar nome com contrato até 2025 na Ucrânia), o empréstimo não foi absolutamente descartado e "facilitaria" a conclusão da negociação.
Com esse contexto e ciente de que precisa enviar a lista de inscritos para a Sul-Americana nesta terça-feira (5), o time de Porto Alegre tenta acelerar ao máximo as tratativas para conseguir inscrever Alan Patrick ainda na fase de grupos da competição.
Caso essa manobra não renda frutos, a ideia seria de seguir avançando na negociação e, com a equipe avançando para o mata-mata, fazer sua inscrição dentro das alterações previstas no regulamento da Conmebol. Entretanto, diante do prazo da janela de transferências para o mercado internacional, o Colorado tem de concluir a negociação em questão até o próximo dia 12.
Em meio a essa situação, o Inter se prepara já no Equador para sua estreia na Sul-Americana onde, às 21h30 (de Brasília), jogará diante do 9 de Octubre, na próxima quarta-feira (6), no Estádio Jocay.
Crédito: AlekseyKlykov-divulgaçãoAM10Sports

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