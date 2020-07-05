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Internacional também estuda a chance de treinar fora de Porto Alegre

Diretoria do Colorado observa os próximos passos do governo estadual e pode tomar o mesmo rumo que o Grêmio...
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Publicado em 

05 jul 2020 às 15:31

Publicado em 05 de Julho de 2020 às 15:31

Crédito: Ricardo Duarte/Coudet
Com a impossibilidade de realizar treinos coletivos na cidade de Porto Alegre, o Grêmio foi atrás de uma alternativa e acertou com o Criciúma para realizar os trabalhos em Santa Catarina.

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