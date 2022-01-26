Internacional-SP x Santos: Prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O Santos enfrenta a Inter de Limeira nesta quarta-feira (26), às 19 horas, pelo primeiro jogo do Campeonato Paulista. Sem Carille, afastado por Covid, o Peixe não deve ter todo seu elenco à disposição da comissão técnica em razão da doença.Além do treinador, Kaiky e Felipe Jonatan não poderão jogar por conta do vírus. Bruno Oliveira e Eduardo Bauermann, reforços da equipe para a temporada, estão disponíveis, mas só o zagueiro deve sair jogando. O meia-atacante Ricardo Goular está fora por falta de tempo hábil para inscrição.

Já a equipe de Limeira conta com 18 novos reforços para a temporada. Entre eles Osman, de 29 anos, que estava no Cuiabá. Ele acumula passagens por Ponte Preta, Red Bull Bragantino Chapecoense e América-MG e chega com uma das principais apostas da Inter.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X SANTOS

Data e hora: 26 de janeiro de 2022, às 19hLocal: Estádio Major Levy Sobrinho, Limeira (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Mauro André de Freitas (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)

Como e onde assistir: HBO MAX e tempo real do L!

INTERNACIONAL: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima e Felipe; Osman e Diego Tavares; Técnico: Vinicius Bergantin

SANTOS: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo; Técnico: Leandro SilvaDesfalques: Fábio Carille, Kaiky e Felipe Jonatan (Covid), Ricardo Goulart (Não inscrito)