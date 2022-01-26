Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

futebol

Internacional-SP x Santos: Prováveis escalações, desfalques e onde assistir

Sem o técnico Fábio Carille, Peixe estreia no Paulistão na noite desta quarta-feira...

Publicado em 25 de Janeiro de 2022 às 22:06

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 jan 2022 às 22:06
O Santos enfrenta a Inter de Limeira nesta quarta-feira (26), às 19 horas, pelo primeiro jogo do Campeonato Paulista. Sem Carille, afastado por Covid, o Peixe não deve ter todo seu elenco à disposição da comissão técnica em razão da doença.Além do treinador, Kaiky e Felipe Jonatan não poderão jogar por conta do vírus. Bruno Oliveira e Eduardo Bauermann, reforços da equipe para a temporada, estão disponíveis, mas só o zagueiro deve sair jogando. O meia-atacante Ricardo Goular está fora por falta de tempo hábil para inscrição.
Já a equipe de Limeira conta com 18 novos reforços para a temporada. Entre eles Osman, de 29 anos, que estava no Cuiabá. Ele acumula passagens por Ponte Preta, Red Bull Bragantino Chapecoense e América-MG e chega com uma das principais apostas da Inter.FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL X SANTOS
Data e hora: 26 de janeiro de 2022, às 19hLocal: Estádio Major Levy Sobrinho, Limeira (SP)Árbitro: Vinicius Gonçalves Dias Araujo (SP)Assistentes: Luiz Alberto Andrini Nogueira (SP) e Mauro André de Freitas (SP)Árbitro de vídeo: José Claudio Rocha Filho (SP)
Como e onde assistir: HBO MAX e tempo real do L!
INTERNACIONAL: Lucas Frigeri; Léo Duarte, Renan Fonseca, Rodolfo e Rafael Carioca; Jhony, Matheus Galdezani, Lima e Felipe; Osman e Diego Tavares; Técnico: Vinicius Bergantin
SANTOS: João Paulo; Emiliano Velázquez, Luiz Felipe e Eduardo Bauermann; Marcos Guilherme, Camacho, Vinicius Zanocelo, Gabriel Pirani e Lucas Braga; Ângelo e Marcos Leonardo; Técnico: Leandro SilvaDesfalques: Fábio Carille, Kaiky e Felipe Jonatan (Covid), Ricardo Goulart (Não inscrito)
Crédito: OgoleiroJoãoPauloestáconfirmadonaequipetitulardoSantos(Foto:IvanStorti/Santos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

santos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Ao todo, serão monitorados 173 pontos distribuídos em 32 municípios ao longo da bacia do Rio Doce
Monitoramento da água do Rio Doce será retomado em cidades do ES e MG
Eleitores enfrtentaram longas filas em cartórios da Grande Vitória nesta quarta-feira (6)
Grande Vitória registra longas filas no último dia para tirar ou regularizar título
Imagem de destaque
Por que região mais rica do Canadá está se rebelando e quer se separar do país?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados