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futebol

Internacional prolonga contratos de dois jogadores

Colorado oficializou as permanências de Roberto e Johnny até dezembro de 2021...
LanceNet

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Publicado em 

24 mai 2020 às 19:50

Publicado em 24 de Maio de 2020 às 19:50

Crédito: Divulgação/Ricardo Duarte/Internacional
Após renovar com o volante Praxedes, a diretoria do Internacional manteve a sua política de segurar jovens talentos do grupo e prolongou os vínculos do zagueiro Roberto e do meio-campo Johnny, ambos até dezembro de 2022.E MAIS:Liverpool x Atlético de Madrid causou 41 mortes adicionais por coronavírus, diz estudoTV relembra a final do Brasileiro de 1983, o do tri do FlamengoFim da Liga MX pode facilitar a saída de Eduardo Vargas do TigresAs renovações foram comemoradas internamente, já que o Colorado passa por um momento financeiro complicado devido a pandemia do coronavírus, que resultou na interrupção dos campeonatos no país.
Contente com a extensão do contrato, o zagueiro Roberto comemorou a oportunidade de aprender ainda mais com os grandes nomes do elenco.
‘Motivo de muita alegria. Estou desde pequeno aqui. Fico muito feliz por mais esse voto de confiança. Me inspirava muitos nos jogadores que estão aqui, estar tendo essa experiência com eles é motivo de muito aprendizado’, vibrou o atleta.
No caso de Johnny, o norte-americano espera ajudar o Colorado a conquistar títulos e escrever o seu nome dentro do clube.
‘Mais um sonho e objetivo sendo realizado, muito feliz em renovar o contrato. Que eu possa trazer alegrias e títulos para a torcida colorada. Está sendo um ano de muito aprendizado, de oportunidades e estou tentando aproveitar da melhor maneira’, afirmou. E MAIS:

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