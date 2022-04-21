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futebol

Internacional presta apoio a Edenilson após ameaça na rede social

Colorado mostrou solidariedade ao jogador depois das ameaças recebidas através da conta na rede social...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 abr 2022 às 23:42

Publicado em 20 de Abril de 2022 às 23:42

O futebol brasileiro teve mais um capítulo triste em sua história na noite desta quarta-feira e o volante Edenilson, do Internacional foi a vítima.
Através da rede social do seu filho, o meio-campista do Colorado foi ameaçado e republicou as postagens para mostrar a indignação.
‘Ô, Edenilson, é melhor te cuidar. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga bola, hein, meu. Nós, os guris, vamos te grudar’, declarou a pessoa no vídeo.
Internacional
O Internacional resolveu entrar na história e deu apoio ao jogador. Em nota divulgada, o Colorado deixou claro que irá atrás responsável através da justiça.
Veja a nota:
"O Internacional repudia com veemência as covardes ameaças feitas ao meio-campista Edenilson via redes sociais, e reforça seu comprometimento na busca por uma sociedade e um esporte mais pacíficos.
O Clube oferecerá todo o suporte ao atleta e sua família, além de se colocar à disposição para auxiliar na identificação dos responsáveis junto às autoridades. Basta de violência!"
Crédito: (Divulgação/Internacional

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