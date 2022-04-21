Internacional presta apoio a Edenilson após ameaça na rede social

O futebol brasileiro teve mais um capítulo triste em sua história na noite desta quarta-feira e o volante Edenilson, do Internacional foi a vítima.

Através da rede social do seu filho, o meio-campista do Colorado foi ameaçado e republicou as postagens para mostrar a indignação.

‘Ô, Edenilson, é melhor te cuidar. Nós vamos te pegar, pai. Tu joga bola, hein, meu. Nós, os guris, vamos te grudar’, declarou a pessoa no vídeo.

Internacional

O Internacional resolveu entrar na história e deu apoio ao jogador. Em nota divulgada, o Colorado deixou claro que irá atrás responsável através da justiça.

Veja a nota:

"O Internacional repudia com veemência as covardes ameaças feitas ao meio-campista Edenilson via redes sociais, e reforça seu comprometimento na busca por uma sociedade e um esporte mais pacíficos.

O Clube oferecerá todo o suporte ao atleta e sua família, além de se colocar à disposição para auxiliar na identificação dos responsáveis junto às autoridades. Basta de violência!"