Internacional pode ter escalação reserva contra o Atlético-GO

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

A semana começa de maneira decisiva para o Internacional. Após perder a invencibilidade no Brasileirão, o time de Eduardo Coudet volta as atenções para a Copa do Brasil, onde pode carimbar o seu lugar entre os oito melhores.Após vencer o Atlético-GO por 2 a 1, o Colorado pode até empatar no Beira-Rio, que garante uma vaga na próxima fase. Se perder por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.

Escalação

Em meio a maratona de jogos e elenco reduzido, o Internacional deve adotar a mesma postura do primeiro jogo e utilizar um time sem as principais forças.

Apesar de poupar alguns atletas, o Coudet vai utilizar o artilheiro Thiago Galhardo. Expulso contra o Corinthians, o atacante não vai atuar contra o Coritiba no fim de semana e por isso será escalado no meio da semana.