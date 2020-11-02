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futebol

Internacional pode ter escalação reserva contra o Atlético-GO

Por conta da maratona de compromissos, Coudet pode utilizar a mesma tática do jogo de ida...
LanceNet

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Publicado em 

02 nov 2020 às 16:08

Publicado em 02 de Novembro de 2020 às 16:08

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
A semana começa de maneira decisiva para o Internacional. Após perder a invencibilidade no Brasileirão, o time de Eduardo Coudet volta as atenções para a Copa do Brasil, onde pode carimbar o seu lugar entre os oito melhores.Após vencer o Atlético-GO por 2 a 1, o Colorado pode até empatar no Beira-Rio, que garante uma vaga na próxima fase. Se perder por um gol, a classificação será decidida nos pênaltis.
Escalação
Em meio a maratona de jogos e elenco reduzido, o Internacional deve adotar a mesma postura do primeiro jogo e utilizar um time sem as principais forças.
Apesar de poupar alguns atletas, o Coudet vai utilizar o artilheiro Thiago Galhardo. Expulso contra o Corinthians, o atacante não vai atuar contra o Coritiba no fim de semana e por isso será escalado no meio da semana.
Provável Escalação: Marcelo Lomba; Heitor (Rodinei), Zé Gabriel, Víctor Cuesta e Moisés; Rodrigo Lindoso (Musto), Nonato (Marcos Guilherme), Edenílson e Patrick; Leandro Fernández (Abel Hernández) e Thiago Galhardo.

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