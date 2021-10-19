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futebol

Internacional pode ficar sem o lateral Saravia

Lateral foi expulso contra o Fortaleza e agora será julgado pelo STJD...
LanceNet

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Publicado em 

19 out 2021 às 17:26

Publicado em 19 de Outubro de 2021 às 17:26

Crédito: Divulgação/Internacional
Titular do Internacional, o lateral-direito Renzo Saravia pode desfalcar o Colorado no jogo contra o Bragantino, pois ele será julgado pelo STJD.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O caso que o levou ao Tribunal a denuncia-lo ocorreu na partida contra o Fortaleza. O argentino foi expulso após trocar empurrões e ofensas com David, jogador do adversário.
De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Saravia foi enquadrado no artigo 250 e a sua pena pode ser de um a três jogos.
Calendário
O jogo entre Inter e Bragantino ocorre nesta quinta-feira, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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