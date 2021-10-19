Internacional pode ficar sem o lateral Saravia

Crédito: Divulgação/Internacional

Titular do Internacional, o lateral-direito Renzo Saravia pode desfalcar o Colorado no jogo contra o Bragantino, pois ele será julgado pelo STJD.

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O caso que o levou ao Tribunal a denuncia-lo ocorreu na partida contra o Fortaleza. O argentino foi expulso após trocar empurrões e ofensas com David, jogador do adversário.

De acordo com o Código Brasileiro de Justiça Desportiva, Saravia foi enquadrado no artigo 250 e a sua pena pode ser de um a três jogos.

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