Internacional pode ficar sem Coudet e D'Alessandro na reta final do Gauchão

Crédito: Divulgação/Internacional

Em véspera de momento decisivo no Gauchão, o Internacional recebeu uma péssima notícia. Por conta de supostas ofensas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman e equipe de arbitragem, o meia D’Alessandro e o técnico Eduardo Coudet serão julgados no TJD-RS.Caso sejam punidos, a dupla desfalca o Internacional na decisão do returno, que deve ocorrer na próxima quarta-feira.

Quando aconteceu?

O fato ocorreu na semana passada, quando o Internacional foi superado pelo Grêmio no estádio Centenário, em duelo válido pelo Gre-Nal 425.

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D’Ale foi colocado no Artigo 243-C do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por ameaças. A pena vai de 30 a 120 dias e a multa financeira é de R$ 100 a R$ 100 mil.

Já Eduardo Coudet, que também saiu de cabeça quente do clássico, entrou no artigo Artigo 258, Inciso II, quando reclama de maneira desrespeitosa da equipe de arbitragem.

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