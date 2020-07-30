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futebol

Internacional pode ficar sem Coudet e D'Alessandro na reta final do Gauchão

Por conta de supostas ofensas no Gre-Nal 425, a dupla será julgada pelo TJD-RS e ficar de fora de uma eventual decisão do returno...
LanceNet

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Publicado em 

30 jul 2020 às 17:42

Publicado em 30 de Julho de 2020 às 17:42

Crédito: Divulgação/Internacional
Em véspera de momento decisivo no Gauchão, o Internacional recebeu uma péssima notícia. Por conta de supostas ofensas ao presidente da Federação Gaúcha de Futebol, Luciano Hocsman e equipe de arbitragem, o meia D’Alessandro e o técnico Eduardo Coudet serão julgados no TJD-RS.Caso sejam punidos, a dupla desfalca o Internacional na decisão do returno, que deve ocorrer na próxima quarta-feira.
Quando aconteceu?
O fato ocorreu na semana passada, quando o Internacional foi superado pelo Grêmio no estádio Centenário, em duelo válido pelo Gre-Nal 425.
Artigos
D’Ale foi colocado no Artigo 243-C do Código Brasileiro de Justiça Desportiva por ameaças. A pena vai de 30 a 120 dias e a multa financeira é de R$ 100 a R$ 100 mil.
Já Eduardo Coudet, que também saiu de cabeça quente do clássico, entrou no artigo Artigo 258, Inciso II, quando reclama de maneira desrespeitosa da equipe de arbitragem.
Calendário
Se o perigo existe para uma possível final, ao menos na semi, diante do Esportivo, D’Alessandro e Coudet estão liberados.

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