Internacional oficializa a chegada do técnico Alexander Medina

Agora é oficial. O Internacional acabou o mistério e anunciou a chegada do técnico Alexander Medina através das redes sociais.
O argentino estava no Talleres e, após não renovar o seu contrato com o time de Córdoba, aceitou a oferta do Colorado. O contrato será válido até dezembro de 2022.
No clube brasileiro, o comandante terá a missão de remontar um projeto e colocar o Inter nos eixos para a próxima temporada.
Plano B
Vale citar, que antes de fechar com Alexander Medina, o Internacional havia sondado o português Paulo Sousa.
Carreira
Com apenas 43, Alexander Medina terá a terceira experiência na carreira. Antes de treinar o Colorado, o argentino trabalhou no Nacional-URU e Talleres-ARG.