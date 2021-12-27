futebol

Internacional oficializa a chegada do técnico Alexander Medina

Argentino de 43 anos desembarca no Rio Grande do Sul para conduzir o maior projeto da carreira...
LanceNet

Publicado em 27 de Dezembro de 2021 às 19:17

Agora é oficial. O Internacional acabou o mistério e anunciou a chegada do técnico Alexander Medina através das redes sociais.
O argentino estava no Talleres e, após não renovar o seu contrato com o time de Córdoba, aceitou a oferta do Colorado. O contrato será válido até dezembro de 2022.
No clube brasileiro, o comandante terá a missão de remontar um projeto e colocar o Inter nos eixos para a próxima temporada.
Plano B
Vale citar, que antes de fechar com Alexander Medina, o Internacional havia sondado o português Paulo Sousa.
Carreira
Com apenas 43, Alexander Medina terá a terceira experiência na carreira. Antes de treinar o Colorado, o argentino trabalhou no Nacional-URU e Talleres-ARG.
Crédito: Foto:Divulgação/Talleres

