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futebol

Internacional oficializa a chegada do atacante Alemão

Novo reforço assinou contrato com o Colorado até dezembro de 2023...
LanceNet

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Publicado em 

18 mar 2022 às 17:11

Publicado em 18 de Março de 2022 às 17:11

Na véspera do Gre-Nal, o Inter anunciou a chegada do centroavante Alemão, que pertencia no Avaí. O acordo será válido até dezembro de 2023.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
O jogador desembarca no elenco de Alexander Medina com a missão de entregar mais opção ao uruguaio no sistema ofensivo.
O acordo foi comemorado nos bastidores, já que a aposta no jogador é alta dentro do Beira-Rio.
Novo Hamburgo
Apesar de ter os direitos federativos ligados ao Leão da Ressacada, Alemão ganhou espaço no cenário gaúcho por conta do Novo Hamburgo, onde chamou a atenção do Internacional.
Crédito: Divulgação/Internacional

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