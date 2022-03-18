Internacional oficializa a chegada do atacante Alemão

Na véspera do Gre-Nal, o Inter anunciou a chegada do centroavante Alemão, que pertencia no Avaí. O acordo será válido até dezembro de 2023.

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O jogador desembarca no elenco de Alexander Medina com a missão de entregar mais opção ao uruguaio no sistema ofensivo.

O acordo foi comemorado nos bastidores, já que a aposta no jogador é alta dentro do Beira-Rio.

Novo Hamburgo

Apesar de ter os direitos federativos ligados ao Leão da Ressacada, Alemão ganhou espaço no cenário gaúcho por conta do Novo Hamburgo, onde chamou a atenção do Internacional.