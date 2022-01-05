Internacional negocia empréstimo de Liziero, do São Paulo

São Paulo e Internacional seguem conversando no mercado. Além da negociação do meio Patrick, que está próximo do Tricolor, as duas equipes negociam o empréstimo do volante Liziero ao Colorado. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Segundo apurou a reportagem, a boa relação entre as duas diretorias pode facilitar o desfecho das negociações. São Paulo e Internacional cogitaram uma troca entre Patrick e Liziero, mas a ideia foi prontamente descartada.
Revelado na base do São Paulo, Liziero disputou 48 jogos na última temporada, sendo o sexto jogador que mais atuou no elenco. Foram dois gols marcados. O jogador tem contrato com o Tricolor até janeiro de 2024.Ele foi utilizado pincipalmente pelo técnico Hernán Crespo e acabou perdendo espaço com a chegada de Rogério Ceni, realizando uma reta final de temporada abaixo do esperado.