Internacional negocia empréstimo de Liziero, do São Paulo

São Paulo e Internacional seguem conversando no mercado. Além da negociação do meio Patrick, que está próximo do Tricolor, as duas equipes negociam o empréstimo do volante Liziero ao Colorado. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Segundo apurou a reportagem, a boa relação entre as duas diretorias pode facilitar o desfecho das negociações. São Paulo e Internacional cogitaram uma troca entre Patrick e Liziero, mas a ideia foi prontamente descartada.