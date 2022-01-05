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Internacional negocia empréstimo de Liziero, do São Paulo

Colorado deseja contar com o futebol do meio-campista por uma temporada. Negociação não tem a ver com ida de Patrick ao Tricolor e boa relação pode ajudar nas conversas...
LanceNet

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Publicado em 

05 jan 2022 às 16:24

Publicado em 05 de Janeiro de 2022 às 16:24

São Paulo e Internacional seguem conversando no mercado. Além da negociação do meio Patrick, que está próximo do Tricolor, as duas equipes negociam o empréstimo do volante Liziero ao Colorado. A informação foi divulgada primeiramente pelo 'GE' e confirmada no LANCE!. Segundo apurou a reportagem, a boa relação entre as duas diretorias pode facilitar o desfecho das negociações. São Paulo e Internacional cogitaram uma troca entre Patrick e Liziero, mas a ideia foi prontamente descartada.
Revelado na base do São Paulo, Liziero disputou 48 jogos na última temporada, sendo o sexto jogador que mais atuou no elenco. Foram dois gols marcados. O jogador tem contrato com o Tricolor até janeiro de 2024.Ele foi utilizado pincipalmente pelo técnico Hernán Crespo e acabou perdendo espaço com a chegada de Rogério Ceni, realizando uma reta final de temporada abaixo do esperado.
Crédito: InternacionalquerLizieroporempréstimo(Foto:RubensChiri/saopaulofc.net

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