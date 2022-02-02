Internacional não sai do zero com São Luiz pelo Gauchão

O Internacional empatou com o São Luiz, em 0 a 0, na tarde desta quarta-feira (2). Os times se enfrentaram pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com um time misto, o Internacional não conseguiu fazer uma grande pressão no São Luiz, que teve chegadas de perigo contra os porto-alegresenses.SEM GOLS...
O São Luiz começou na pressão e chegou com perigo. Logo aos 4, Ariel apareceu pela esquerda, limpou para dentro e chutou. Keiller defendeu. O Inter não ficou para trás e apareceu aos 11. No entanto, o cabeceio de Kaique Rocha passou rente à trave. A partida seguiu bastante equilibrada, com uma equipe segurando a outra.
Aos 18, Mauricio teve chance, após receber livre na área, mas chutou por cima. Oito minutos depois, o São Luiz teve uma chance com Jean Dias, em cobrança de falta. Novamente, o goleiro colorado voou para salvar. Heitor, no final, tentou surpreender Renan Rocha. O goleiro espalmou. No rebote, Cadorini chutou rasteiro, mas a zaga cortou.
EQUILIBRADO...O jogo continuou bastante truncado na segunda etapa. Apesar das tentativas do Colorado, o Inter não conseguia mandar para o fundo das redes. Aos 12, D'Alessandro tocou para Paulo Victor, que acionou Maurício. O meia dominou e chutou, mas o goleiro salvou.
O duelo seguiu bastante truncado, com as equipes apenas trocando passes e tentando buscar algum espaço. No entanto, não conseguiram marcar nada. Com isso, o duelo acabou no 0 a 0.FICHA TÉCNICASÃO LUIZ X INTERNACIONAL
Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)Data: 02/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Gustavo Marin Schier (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)Cartões amarelos: Willian Goiano e Ariel Marques (São Luiz); D'Alessandro (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)
Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus (Rodrigo Milanez, aos 46'/2ºT), Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis, João Vieira e Paulinho Santos (Germano, aos 31'/2ºT); Jean Dias, Ariel Marques e Juba (Paulinho Simionato, aos 30'/2ºT).
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Keiller; Heitor, Mercado, Kaique Rocha e Paulo Victor; Rodrigo Lindoso (Gustavo Maia, aos 30'/2ºT), Johnny e Maurício (Lucas Ramos, aos 40'/2ºT); D'Alessandro (Matheus Dias, aos 40'/2ºT), Caio Vidal e Matheus Cadorini (Nicolas, aos 30'/2ºT).