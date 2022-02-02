Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Internacional não sai do zero com São Luiz pelo Gauchão

Colorado segue na liderança, mas empata em pontos com o Grêmio; times contam com sete tentos...

Publicado em 02 de Fevereiro de 2022 às 20:57

LanceNet

O Internacional empatou com o São Luiz, em 0 a 0, na tarde desta quarta-feira (2). Os times se enfrentaram pela 3ª rodada do Campeonato Gaúcho. Com um time misto, o Internacional não conseguiu fazer uma grande pressão no São Luiz, que teve chegadas de perigo contra os porto-alegresenses.Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSSEM GOLS...
O São Luiz começou na pressão e chegou com perigo. Logo aos 4, Ariel apareceu pela esquerda, limpou para dentro e chutou. Keiller defendeu. O Inter não ficou para trás e apareceu aos 11. No entanto, o cabeceio de Kaique Rocha passou rente à trave. A partida seguiu bastante equilibrada, com uma equipe segurando a outra.
Aos 18, Mauricio teve chance, após receber livre na área, mas chutou por cima. Oito minutos depois, o São Luiz teve uma chance com Jean Dias, em cobrança de falta. Novamente, o goleiro colorado voou para salvar. Heitor, no final, tentou surpreender Renan Rocha. O goleiro espalmou. No rebote, Cadorini chutou rasteiro, mas a zaga cortou.
EQUILIBRADO...​O jogo continuou bastante truncado na segunda etapa. Apesar das tentativas do Colorado, o Inter não conseguia mandar para o fundo das redes. Aos 12, D'Alessandro tocou para Paulo Victor, que acionou Maurício. O meia dominou e chutou, mas o goleiro salvou.
O duelo seguiu bastante truncado, com as equipes apenas trocando passes e tentando buscar algum espaço. No entanto, não conseguiram marcar nada. Com isso, o duelo acabou no 0 a 0.FICHA TÉCNICASÃO LUIZ X INTERNACIONAL
Local: Estádio 19 de Outubro, em Ijuí (RS)Data: 02/02/2022 - 19h (de Brasília)Árbitro: Anderson Daronco (RS)Assistentes: Gustavo Marin Schier (RS) e Conrado Bittencourt Berger (RS)​Cartões amarelos: Willian Goiano e Ariel Marques (São Luiz); D'Alessandro (Internacional)Cartões vermelhos: -
GOLS: -
SÃO LUIZ (Técnico: Paulo Henrique Marques)
Renan Rocha; Lucas Carvalho, João Marcus (Rodrigo Milanez, aos 46'/2ºT), Willian Goiano e Márcio Goiano; Régis, João Vieira e Paulinho Santos (Germano, aos 31'/2ºT); Jean Dias, Ariel Marques e Juba (Paulinho Simionato, aos 30'/2ºT).
INTERNACIONAL (Técnico: Alexander Medina)
Keiller; Heitor, Mercado, Kaique Rocha e Paulo Victor; Rodrigo Lindoso (Gustavo Maia, aos 30'/2ºT), Johnny e Maurício (Lucas Ramos, aos 40'/2ºT); D'Alessandro (Matheus Dias, aos 40'/2ºT), Caio Vidal e Matheus Cadorini (Nicolas, aos 30'/2ºT).
Crédito: Foto:Divulgação/RicardoDuarte/Internacional

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

internacional
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados