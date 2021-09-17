Internacional muda programação de treinos por adaptação a jogo das 11h

No próximo domingo (19), diante do Fortaleza, no Beira-Rio, o Internacional jogará em horário inédito dentro do Brasileirão 2021 (às 11h (de Brasília)) e que motivou uma alteração na rotina de trabalhos do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando no esforço físico em horário anterior ao almoço e também considerando a questão climática, os treinos da equipe foram mudados nesta semana para o período da manhã, diferente das habituais atividades marcadas para a parte da tarde em agendas mais usuais.

Comentando sobre o tema para os canais oficiais do Inter, o meio-campista Mauricio entende que será uma adaptação plenamente possível de se realizar especialmente para ele, atleta acostumado a jogar nesse tipo de circunstância pela experiência ainda recente nas categorias de base do Cruzeiro: