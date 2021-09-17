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futebol

Internacional muda programação de treinos por adaptação a jogo das 11h

Meio-campista Maurício comentou sobre a modificação indicando elementos como a necessária mudança também na alimentação...

Publicado em 17 de Setembro de 2021 às 14:14

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2021 às 14:14
No próximo domingo (19), diante do Fortaleza, no Beira-Rio, o Internacional jogará em horário inédito dentro do Brasileirão 2021 (às 11h (de Brasília)) e que motivou uma alteração na rotina de trabalhos do clube.>Aplicativo de resultados do LANCE! está disponível na versão iOSPensando no esforço físico em horário anterior ao almoço e também considerando a questão climática, os treinos da equipe foram mudados nesta semana para o período da manhã, diferente das habituais atividades marcadas para a parte da tarde em agendas mais usuais.
Comentando sobre o tema para os canais oficiais do Inter, o meio-campista Mauricio entende que será uma adaptação plenamente possível de se realizar especialmente para ele, atleta acostumado a jogar nesse tipo de circunstância pela experiência ainda recente nas categorias de base do Cruzeiro:
- É um pouco diferente, mas é uma questão de adaptação. Estamos treinando de manhã, o que nos ajuda a ficar mais adaptado. Mas o que interfere também é a alimentação. Tem que se alimentar melhor, porque é apenas um café da manhã e o jogo vai exigir bastante. Como eu vim da base faz pouco tempo, os jogos da base também costumavam ser neste horário das 11h da manhã. Então, acho que vai ser um grande jogo e espero que a gente possa sair com a vitória.Maurício em treino do Colorado (Ricardo Duarte/Divulgação/Internacional)

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