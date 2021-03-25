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futebol

Internacional mantém ataque 100% na era Ramírez

Desde a chegada do treinador, o Colorado marcou em todas as partidas do Gauchão...

Publicado em 25 de Março de 2021 às 00:14

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

25 mar 2021 às 00:14
Crédito: Divulgação/SC Internacional
Na noite desta quarta-feira, o Internacional recebeu o Caxias no Beira-Rio e conseguiu vencer por 2 a 0, placar que colocou o time na liderança do Campeonato Gaúcho.
Além do resultado positivo, a equipe manteve uma marca sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, que é não passar em branco ao longo dos 90 minutos.
Até o momento, o Internacional marcou nos seis jogos que disputou na competição e alcançou o desempenho de 11 gols, o melhor ataque da competição.
O próximo jogo que o Inter vai trabalhar para manter a marca positiva acontece no fim de semana, quando encara o Brasil de Pelotas.

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