Internacional mantém ataque 100% na era Ramírez

Crédito: Divulgação/SC Internacional

Na noite desta quarta-feira, o Internacional recebeu o Caxias no Beira-Rio e conseguiu vencer por 2 a 0, placar que colocou o time na liderança do Campeonato Gaúcho.

Além do resultado positivo, a equipe manteve uma marca sob o comando de Miguel Ángel Ramírez, que é não passar em branco ao longo dos 90 minutos.

Até o momento, o Internacional marcou nos seis jogos que disputou na competição e alcançou o desempenho de 11 gols, o melhor ataque da competição.