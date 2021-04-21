Internacional fecha sequência como visitante com saldo negativo

Foi na altitude de La Paz, na Bolívia, que o Internacional fechou a sua maratona de jogos como visitante e de maneira negativa.
Antes de encarar o Always Ready, a equipe comandada por Miguel Ángel Ramírez havia encarado Grêmio e Aimoré no status de visitante.
Nos três confrontos, o Inter venceu apenas o Aimoré e foi de goleada quando levou a melhor por 6 a 1. Por outro lado, o time sucumbiu contra o Grêmio (1 x 0) e Always Ready (2 x 0).
Agora, o Colorado terá um bom período como mandante para recuperar o prestígio diante do torcedor e, quem sabe, engatar uma sequência de resultados positivos.