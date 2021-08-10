Internacional fecha com o OneFootball para divulgação de conteúdo aos torcedores

Crédito: Divulgação / OneFootball

O Internacional e o OneFootball, a maior plataforma de futebol do mundo, firmaram uma parceria global para a distribuição de conteúdo original do Clube para fãs ao redor do mundo. O Inter é o primeiro Clube do Sul do país a fazer parte da rede, sendo que todo o conteúdo editorial publicado no site oficial do Colorado e vídeos originais do Clube serão distribuídos via plataforma.

Alcançando mais de 85 milhões de fãs mundialmente a cada mês, o OneFootball é a plataforma digital mais popular entre a nova geração de fãs do futebol e também o aplicativo de esportes com a melhor avaliação no mundo, com base em milhões de reviews na App Store e na Google Play Store.Esta pioneira parceria de conteúdo vai permitir ao Internacional acessar a vasta base do OneFootball de torcedores jovens e oferecer a eles conteúdo original do clube, onde quer que eles estejam e em tempo real. Isso é possível graças a uma interface técnica inovadora e feita sob medida, que garante que todos os artigos publicados sejam disponibilizados automaticamente e simultaneamente no site oficial do clube e no OneFootball.

Todas as notícias do Internacional, estatísticas e resultados ao vivo estarão disponíveis mundialmente, garantindo máximo alcance e uma experiência personalizada ao usuário. As notícias vão ser exibidas para o usuário com a logomarca e nome oficiais do clube.

Por meio da parceria entre os times editoriais do clube e do OneFootball, as notícias podem ser enviadas instantaneamente através de uma notificação push para todos os usuários do aplicativo, ou para grupos específicos, até mesmo exclusivamente para os torcedores do Internacional. Esse recurso exclusivo permite ao clube não somente a interação com seus torcedores, mas também garante visibilidade para os artigos, que estarão instantaneamente na ponta dos dedos dos usuários.Além disso, o Internacional também estará presente no OneFootball Player para disponibilizar o conteúdo de vídeo oficial do clube para uma rede global de mais de 110 editores Premium. Desta forma, os artigos dos sites parceiros poderão ser contextualmente enriquecidos por conteúdos de vídeo oficialmente produzidos e distribuídos pelos clubes. Os vídeos incluem, por exemplo, material de arquivo, bastidores e gols e melhores momentos.

De acordo com Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing do Inter, a parceria firmada é um passo a mais que o Inter dá em direção ao seu objetivo de se tornar o Clube mais digital do país.

- Temos certeza que com o conteúdo chegando a esse público contemplado pela plataforma estamos qualificando ainda mais o nosso produto e alcançando um outro patamar de espectadores. São as ações do Inter tomando novas e significativas proporções - avalia Jorge Avancini, vice-presidente de Marketing do Internacional.

- Quero dar boas vindas ao primeiro clube do Sul do país a fazer parte da rede OneFootball. Estamos entusiasmados em trabalhar com o Internacional para compartilhar o conteúdo original do clube com uma base de fãs de torcedores em sua maioria jovens e extremamente engajados. Por meio dessa parceria, iremos mantê-los atualizados com as últimas notícias e vídeos oficiais do clube. Esperamos desenvolver ainda mais essa parceria, incluindo a exploração de oportunidades para os parceiros comerciais do clube - comentou Murilo Lima, Gerente de Parcerias com Clubes, Ligas e Federações no OneFootball.