Internacional fecha a preparação para duelo contra o Fluminense

Acabou a preparação do Internacional para o duelo deste sábado, quando o Colorado mede forças com o Fluminense, no Maracanã.
Após alguns dias de trabalho junto ao elenco, Mano Menezes definiu o seu time, mas prefere adotar o mistério junto ao torcedor.
Experiente, o técnico quer deixar dúvidas para o Fluminense e surpreender na hora da escalação.
De acordo com os treinos, Wanderson e Carlos Pena disputam uma vaga no último homem de meio-campo. No atacante, Wesley Moraes vê a sombra de David crescer.
Confira o provável Internacional: Daniel; Fabricio Bustos, Rodrigo Moledo, Gabriel Mercado e Renê; Gabriel, Liziero, Edenilson, Mauricio e Carlos de Pena (Wanderson); Wesley Moraes (David).