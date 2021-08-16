Internacional faz dois nos acréscimos vence e Fluminense chega a quatro derrotas seguidas no Brasileirão

Crédito: Lucas Merçon / Fluminense FC

Não faltou emoção. Em jogo de seis gols no Estádio Beira-Rio, o Internacional reagiu nos minutos finais e venceu o Fluminense por 4 a 2 neste domingo, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Colorado chegou a ficar duas vezes à frente no placar, com Edenílson e Yuri Alberto, mas o Tricolor buscou, com gols de Yago Felipe e Nino. Já nos acréscimos, Edenílson marcou novamente e Guerrero garantiu o placar favorável.

O Inter volta a entrar em campo apenas no próximo domingo, quando visita o Santos às 18h15. Já o Fluminense, que chega a quatro derrotas seguidas no Brasileirão, terá o jogo de volta das quartas de final da Libertadores na quinta-feira, contra o Barcelona de Guayaquil, no Equador. A bola rola às 21h30 (de Brasília).

Veja a tabela do Brasileirão

​FOI RÁPIDO

O Internacional precisou de apenas uma finalização para abrir o placar no Beira-Rio. Aos sete minutos, a equipe começou a trocar passes no campo do Fluminense e Cuesta lançou a bola na área. Edenílson apareceu com total liberdade entre os marcadores para tocar de cabeça no canto e fazer 1 a 0.

TUDO IGUAL

Na frente, o time da casa foi mais perigoso e jogou melhor, armando três contra-ataques, mas sem conseguir colocar a bola no gol. Foi o Fluminense, porém, quem marcou. No primeiro lance de mais criatividade, André deu um belo passe para Yago Felipe infiltrar nas costas da defesa adversária e deixar tudo igual aos 44 minutos.COMPLICOU

O Fluminense entrou melhor depois do intervalo e apostou nas movimentações mais rápidas para chegar ao ataque. No entanto, no momento em que o Internacional chegou ao campo de ataque, nova falha de marcação. Aos 13 minutos, Moisés teve liberdade para fazer o cruzamento do lado esquerdo e Yuri Alberto apareceu sozinho no meio da defesa para finalizar e retomar a liderança no placar.

FLU BUSCOU

A partida seguiu aberta. O Internacional criou as melhores oportunidades e levou perigo pressionando para garantir o resultado. Mas, assim como no primeiro tempo, foi o Fluminense quem marcou. Aos 38 minutos, Nene cobrou escanteio e Rodrigo Dourado afastou. Na sobra, Egídio deu um toque para a área e encontrou Nino livre para deixar tudo igual mais uma vez.

EMOÇÃO

Nos minutos finais, as duas equipes se desorganizaram e deixaram espaços, o que gerou algumas chegadas mais perigosas. O Flu tentou se fechar, mas o Inter garantiu a vitória aos 47 minutos. Em mais um lance de cruzamento pelo lado esquerdo (em cima de Samuel Xavier), Cuesta driblou e deu na medida para Edenílson marcar mais um. Com tudo resolvido, Guerrero ainda matou a partida aos 50 minutos, após contra-ataque rápido. O atacante avançou e bateu na saída de Marcos Felipe.

​FICHA TÉCNICAINTERNACIONAL 4x2 FLUMINENSE

Data/Hora: 15/08/2021, às 20h30Local: Beira-Rio, Porto Alegre (RS)Árbitro: Luiz Flavio de Oliveira (Fifa-SP)Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP)

Gols: Edenílson (7'/1ºT) (1-0), Yago Felipe (44'/1ºT) (1-1), Yuri Alberto (13'/2ºT) (2-1), Nino (38'/2ºT) (2-2), Edenílson (47'/2ºT) (3-2), Guerrero (50'/2ºT) (4-2)Cartões amarelos: Yuri Alberto, Lindoso (INT)Cartões vermelhos: -

INTERNACIONAL: Daniel, Renzo Saravia (Heitor - 17'/2ºT), Bruno Méndez, Cuesta, Moisés, Rodrigo Dourado, Rodrigo Lindoso (Boschilia - 40'/2ºT), Edenilson, Patrick (Palacios - 40'/2ºT), Taison (Guerrero - 36'/2ºT) e Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.