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futebol

Internacional exige receber mais dinheiro para liberar Yuri Alberto

Colorado recusou oferta do exterior pelo atleta na casa dos R$ 50 milhões...

Publicado em 29 de Julho de 2021 às 15:45

LanceNet

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Publicado em 

29 jul 2021 às 15:45
Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP
O atacante Yuri Alberto foi o grande tema do Internacional nesta semana. Após receber uma oferta do exterior, a diretoria do Colorado bateu o pé e segurou o atleta.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Apesar do valor oferecido ter girado na casa dos R$ 50 milhões, a gerência do clube acredita que o centroavante pode render bem mais aos cofres.
O recado ao staff do atleta já foi dado. Caso queiram negociá-lo com a Europa ou Ásia, a proposta financeira tem que ser bem acima da primeira investida.
Dentro do Internacional, a visão é que Yuri Alberto é uma joia e que pode render bons frutos nas quatro linhas na questão técnica e principalmente na financeira.
Números
Contratado para ser reserva de Guerrero, Yuri Alberto ganhou espaço e atualmente é a principal referência. No total, ele disputou 64 jogos e marcou 19 gols.

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