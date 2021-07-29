Internacional exige receber mais dinheiro para liberar Yuri Alberto

Crédito: SILVIO AVILA / POOL / AFP

O atacante Yuri Alberto foi o grande tema do Internacional nesta semana. Após receber uma oferta do exterior, a diretoria do Colorado bateu o pé e segurou o atleta.

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Apesar do valor oferecido ter girado na casa dos R$ 50 milhões, a gerência do clube acredita que o centroavante pode render bem mais aos cofres.

O recado ao staff do atleta já foi dado. Caso queiram negociá-lo com a Europa ou Ásia, a proposta financeira tem que ser bem acima da primeira investida.

Dentro do Internacional, a visão é que Yuri Alberto é uma joia e que pode render bons frutos nas quatro linhas na questão técnica e principalmente na financeira.

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