Internacional engata série invicta no Brasileirão e sonha com G6

Na manhã do último domingo, o Internacional deu mais um passo importante em sua campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro ao bater o Fortaleza por 1 a 0.
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O gol marcado por Edenilson não deu somente ao Colorado a chance de brigar por uma vaga na Libertadores, como aumentou a série invicta da equipe para sete partidas.
Desde o revés para o Athletico, na Arena da Baixada, o Inter emplacou uma sequência de bons resultados e deu um salto na classificação.
Confira abaixo o desempenho:
7 jogos
4 vitórias
3 empates
12 gols marcados
4 gols sofridos