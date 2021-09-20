Internacional engata série invicta no Brasileirão e sonha com G6

Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação Internacional

Na manhã do último domingo, o Internacional deu mais um passo importante em sua campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro ao bater o Fortaleza por 1 a 0.

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O gol marcado por Edenilson não deu somente ao Colorado a chance de brigar por uma vaga na Libertadores, como aumentou a série invicta da equipe para sete partidas.

Desde o revés para o Athletico, na Arena da Baixada, o Inter emplacou uma sequência de bons resultados e deu um salto na classificação.

Confira abaixo o desempenho:

7 jogos

4 vitórias

3 empates

12 gols marcados