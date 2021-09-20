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futebol

Internacional engata série invicta no Brasileirão e sonha com G6

Colorado emplacou sete partidas sem perder e mudou a sua realidade na competição nacional; equipe já mira uma vaga na próxima Libertadores...

Publicado em 20 de Setembro de 2021 às 13:15

LanceNet

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Publicado em 

20 set 2021 às 13:15
Crédito: Ricardo Duarte/Divulgação Internacional
Na manhã do último domingo, o Internacional deu mais um passo importante em sua campanha de recuperação no Campeonato Brasileiro ao bater o Fortaleza por 1 a 0.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
O gol marcado por Edenilson não deu somente ao Colorado a chance de brigar por uma vaga na Libertadores, como aumentou a série invicta da equipe para sete partidas.
Desde o revés para o Athletico, na Arena da Baixada, o Inter emplacou uma sequência de bons resultados e deu um salto na classificação.
Confira abaixo o desempenho:
7 jogos
4 vitórias
3 empates
12 gols marcados
4 gols sofridos

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