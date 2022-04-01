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futebol

Internacional encaminha acordo com Carlos Peña

Atacante está perto de chegar ao elenco do Inter comandado por Alexander Medina...
LanceNet

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Publicado em 

01 abr 2022 às 16:54

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 16:54

De olho nas disputas do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o Internacional continua firme na busca de reforços e o ataque é um grande objetivo.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
De acordo com o site ge, o Colorado encaminhou nas últimas horas a chegada do centroavante Carlos Peña, do Dinamo de Kiev.
Devido a suspensão dos contratos com os atletas que atuam na Ucrânia e Rússia, o jogador entrou no radar do time gaúcho.
Um dos motivos para a aproximação das partes é que Alexander Medina trabalhou com Carlos Peña na época de Talleres e indicou a sua chegada.
Aos 30 anos, Carlos Peña é um jogador que pode atuar pelas beiradas do campo, característica que o departamento de futebol procura.
Crédito: Foto:Divulgação/Twitter

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