Internacional encaminha acordo com Carlos Peña

De olho nas disputas do Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana, o Internacional continua firme na busca de reforços e o ataque é um grande objetivo.

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De acordo com o site ge, o Colorado encaminhou nas últimas horas a chegada do centroavante Carlos Peña, do Dinamo de Kiev.

Devido a suspensão dos contratos com os atletas que atuam na Ucrânia e Rússia, o jogador entrou no radar do time gaúcho.

Um dos motivos para a aproximação das partes é que Alexander Medina trabalhou com Carlos Peña na época de Talleres e indicou a sua chegada.

Aos 30 anos, Carlos Peña é um jogador que pode atuar pelas beiradas do campo, característica que o departamento de futebol procura.