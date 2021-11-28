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futebol

Internacional empata com o São Paulo e conquista o Brasileiro sub-20

Colorado, que já tinha a vantagem de 2 a 0 no jogo de ida, saiu na frente no Morumbi, levou o empate, mas conseguiu faturar o caneco da competição de base...
LanceNet

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Publicado em 

28 nov 2021 às 13:09

Publicado em 28 de Novembro de 2021 às 13:09

O Internacional empatou com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi e conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20. O Colorado já tinha a vantagem do jogo de ida, vencido pelo clube gaúcho por 2 a 0. A partida começou equilibrada, com o Internacional chegando com perigo aos 24. Nicolas recebeu na área e finalizou rasteiro. Felipe espalmou, e a defesa do São Paulo tirou na sequência. Um minuto depois, Nicolas bateu e a bola explodiu no travessão.
Com 28 minutos, o Inter abriu o placar. Após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, Matheus Dias apareceu para marcar. O São Paulo respondeu com 40 minutos. Pablo bateu de fora da área e empatou a partida antes do intervalo.
> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNa segunda etapa, os dois times criaram boas chances, mas os goleiros apareceram para evitar os gols. O São Paulo chegou a marcar o segundo com Caio, aos 40 minutos, mas o atacante estava impedido. No final da partida, o zagueiro Beraldo e o atacante Lucca se envolveram em uma confusão e foram expulsos.
Crédito: Interfoicampeãobrasileirosub-20emcimadoSãoPaulo(Foto:RubensChiri/Saopaulofc.net

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