Internacional empata com o São Paulo e conquista o Brasileiro sub-20

O Internacional empatou com o São Paulo por 1 a 1, no Morumbi e conquistou o Campeonato Brasileiro sub-20. O Colorado já tinha a vantagem do jogo de ida, vencido pelo clube gaúcho por 2 a 0. A partida começou equilibrada, com o Internacional chegando com perigo aos 24. Nicolas recebeu na área e finalizou rasteiro. Felipe espalmou, e a defesa do São Paulo tirou na sequência. Um minuto depois, Nicolas bateu e a bola explodiu no travessão.

Com 28 minutos, o Inter abriu o placar. Após cobrança de escanteio e desvio na primeira trave, Matheus Dias apareceu para marcar. O São Paulo respondeu com 40 minutos. Pablo bateu de fora da área e empatou a partida antes do intervalo.

> Veja e simule a tabela do BrasileirãoNa segunda etapa, os dois times criaram boas chances, mas os goleiros apareceram para evitar os gols. O São Paulo chegou a marcar o segundo com Caio, aos 40 minutos, mas o atacante estava impedido. No final da partida, o zagueiro Beraldo e o atacante Lucca se envolveram em uma confusão e foram expulsos.