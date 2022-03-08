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futebol

Internacional e Grêmio entram pressionados para o Gre-Nal

Colorado e Tricolor precisam dar uma resposta dentro das quatro linhas nesta quarta-feira...

Publicado em 08 de Março de 2022 às 19:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

08 mar 2022 às 19:24
A quarta-feira será tensa para Internacional e Grêmio, quando a dupla disputa mais um Gre-Nal em sua rica história no futebol nacional.
- VEJA A TABELA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO
Após dias complicados e recheados de pressão, Colorado e Tricolor precisam dar uma resposta dentro de campo para aliviar o ambiente.
Desde o jogo anulado por conta de uma pedra atirada no ônibus do Grêmio pela torcida do Inter, muita coisa mudou.
A principal delas é que a dupla Gre-Nal caiu fora da Copa do Brasil. Enquanto o Tricolor perdeu do Mirassol, o Inter foi superado pelo Globo-RN.
Diante das decepções, os torcedores aumentaram a pressão em cima de elencos e comissões e querem a vitória em cima do maior rival.
Roger Machado
Apesar do pouco tempo dentro de casa, Roger Machado sabe que a paciência da torcida é curta e o Gauchão é a forma mais simples de ter uma sequência de temporada sossegada.
Medina
No Beira-Rio, Alexander Medina venceu no último domingo, mas não convenceu. Se o Inter for derrotado dentro de casa pelo maior rival, o comandante não tem a permanência assegurada pela diretoria.
Crédito: MontagemLANCE!

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