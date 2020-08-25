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futebol

Internacional confirma a venda de Bruno Fuchs ao CSKA

Revelado no Beira-Rio, o zagueiro foi negociado pelo Colorado por 8 milhões de euros (R$ 51 milhões)...

Publicado em 25 de Agosto de 2020 às 11:07

LanceNet

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Publicado em 

25 ago 2020 às 11:07
Crédito: Divulgação/CSKA
Agora é oficial. Depois de muita expectativa, o Internacional confirmou na manhã desta terça-feira, a venda do zagueiro Bruno Fuchs ao CSKA-RUS. O valor da negociação girou em torno de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões).Considerado uma das joias do Celeiro, o defensor era cobiçado pela Europa e a diretoria do Inter fez jogo duro para lucrar o máximo possível com a sua transferência.
Além da bolada financeira, o Internacional ficou com 20% dos direitos federativos do jogador, que poderá render dinheiro em caso de nova transferência de Fuchs.
Criado dentro do Beira-Rio, Bruno Fuchs ganhou uma homenagem do Internacional na rede social. placeholder

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