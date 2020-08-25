Internacional confirma a venda de Bruno Fuchs ao CSKA

Agora é oficial. Depois de muita expectativa, o Internacional confirmou na manhã desta terça-feira, a venda do zagueiro Bruno Fuchs ao CSKA-RUS. O valor da negociação girou em torno de 8 milhões de euros (R$ 51 milhões).Considerado uma das joias do Celeiro, o defensor era cobiçado pela Europa e a diretoria do Inter fez jogo duro para lucrar o máximo possível com a sua transferência.