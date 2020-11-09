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futebol

Internacional confirma a saída de Eduardo Coudet

Treinador deixa o Colorado para assumir o Celta de Vigo, que aparece nas últimas colocações do Campeonato Espanhol...
LanceNet

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Publicado em 

09 nov 2020 às 18:21

Publicado em 09 de Novembro de 2020 às 18:21

Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Fim da linha para Eduardo Coudet no Internacional. Nesta segunda-feira, o treinador se reuniu com a diretoria e comunicou que iria deixar o projeto e acertar com o Celta de Vigo-ESP, que iniciou o Campeonato Espanhol em baixa.Além da proposta da Europa, pesou na decisão do técnico argentino a pressão interna no Colorado, principalmente na divergência entre ele e a diretoria. Coudet queria reforços para aumentar o elenco, o que não aconteceu.
Eduardo Coudet deixa o Internacional com o time na liderança do Brasileirão, nas oitavas de final da Libertadores e garantido nas quartas de final da Copa do Brasil.
No comando do Colorado desde janeiro, o argentino dirigiu a equipe em 46 partidas, com 24 vitórias, 13 empates e apenas 9 derrotas.
Celta de Vigo
Na Espanha, a missão de Eduardo Coudet será recuperar a equipe, que iniciou a temporada abaixo do esperado e aparece na 17ª colocação.

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