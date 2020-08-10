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futebol

Internacional confirma a chegada do zagueiro Lucas Ribeiro

Sem espaço na Alemanha, o defensor assinou com o time do Beira-Rio até dezembro de 2021...

Publicado em 10 de Agosto de 2020 às 16:01

LanceNet

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Publicado em 

10 ago 2020 às 16:01
Crédito: Divulgação/Internacional
A semana começou com novidade no Internacional. Através das redes sociais, o Colorado anunciou a chegada do zagueiro Lucas Ribeiro, que fica por empréstimo no Beira-Rio até dezembro de 2021.Com apenas 21 anos, o defensor estava no Hoffenheim-ALE e por conta da falta de espaço, aceitou o desafio de voltar ao futebol brasileiro e disputar posição no time de Coudet.
Mesmo sem o conhecimento da torcida, Lucas Ribeiro foi defendido pelo diretor de futebol do Inter, Alexander Rosen.
'Lucas foi contratado na segunda metade da temporada 2018/19 e desde então ganhou uma experiência importante no time profissional. É um jogador defensivo talentoso, que se estreou na Bundesliga na época passada, e conseguiu coroá-la com um gol muito importante. Agora é importante que ele tenha mais oportunidades de jogo e foi seu desejo expresso retornar ao seu país'.
Bruno Fuchs
A chegada de Lucas Ribeiro pode suprir a eminente saída de Bruno Fuchs, que de acordo com informações de Porto Alegre, possui sondagens da Europa e a diretoria do Internacional conta com a saída do atleta.

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