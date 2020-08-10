Internacional confirma a chegada do zagueiro Lucas Ribeiro

Crédito: Divulgação/Internacional

A semana começou com novidade no Internacional. Através das redes sociais, o Colorado anunciou a chegada do zagueiro Lucas Ribeiro, que fica por empréstimo no Beira-Rio até dezembro de 2021.Com apenas 21 anos, o defensor estava no Hoffenheim-ALE e por conta da falta de espaço, aceitou o desafio de voltar ao futebol brasileiro e disputar posição no time de Coudet.

Mesmo sem o conhecimento da torcida, Lucas Ribeiro foi defendido pelo diretor de futebol do Inter, Alexander Rosen.

'Lucas foi contratado na segunda metade da temporada 2018/19 e desde então ganhou uma experiência importante no time profissional. É um jogador defensivo talentoso, que se estreou na Bundesliga na época passada, e conseguiu coroá-la com um gol muito importante. Agora é importante que ele tenha mais oportunidades de jogo e foi seu desejo expresso retornar ao seu país'.

Bruno Fuchs