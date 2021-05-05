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futebol

Internacional comunica a permanência de Paolo Guerrero

Através de comunicado no site oficial, o Colorado avisou que o camisa 9 irá cumprir o seu contrato até dezembro...

Publicado em 04 de Maio de 2021 às 23:57

LanceNet

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Publicado em 

04 mai 2021 às 23:57
Crédito: Ricardo Duarte/Internacional
Fim da novela. Na noite desta terça-feira, o Internacional anunciou que Paolo Guerrero vai permanecer no Beira-Rio até o fim do seu contrato.A decisão tranquiliza o ambiente, já que o empresário do peruano havia criado um tumulto imenso ao pedir a rescisão do acordo no último fim de semana.
Vale citar que Paolo Guerrero tem acordo com o Inter até dezembro e pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe a partir de junho.
Confira o comunicado do Inter:
O Sport Club Internacional comunica que, após reunião com Paolo Guerrero e o seu representante, as partes chegaram a um entendimento e o jogador cumprirá seu contrato com o Clube. O atleta e seu procurador retiraram todo e qualquer afirmação de desrespeito e falta de ética por parte dos dirigentes e, neste sentido, todas as situações foram esclarecidas e atleta seguirá sua trajetória no Colorado. A direção expressa toda a sua confiança no profissional e conta com ele para busca dos objetivos na temporada. Guerrero também está focado em voltar o quanto antes aos gramados e ajudar os companheiros na busca de grandes resultados em 2021.

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