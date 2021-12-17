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futebol

Internacional comemora 15 anos do Mundial de Clubes

No dia 17 de dezembro de 2006, o Colorado venceu o Barcelona e venceu o Mundial da FIFA...
LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2021 às 17:07

Publicado em 17 de Dezembro de 2021 às 17:07

A sexta-feira é especial para o torcedor do Inter. Há 15 anos, o time do Rio Grande do Sul batia o Barcelona e conquistava o Mundial de Clubes da FIFA.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Na ocasião, o Colorado chegou longe de ser o favorito do torneio. Campeão da Libertadores, o time comandado por Abel Braga era um verdadeiro misto de atletas experientes e garotos com sede de vitória.
Na semifinal, o Inter encarou o Al-Ahly. Em jogo suado, o Colorado abriu o placar através de Alexandre Pato. O Al-Ahly buscou empate na etapa final com Flávio, mas Luiz Adriano, em cobrança de escanteio, desviou para o fundo da rede.
Na decisão o rival foi o Barcelona. Na época, o time espanhol contava com Ronaldinho Gaúcho, Deco e Cia. Uma verdadeira máquina e com o posto de principal time do mundo.
Quando a bola rolou, a forte marcação do Internacional levou a melhor. Bem postado, os comandados de Abel Braga cumpriram a risca o plano de jogo e contaram com o erro do adversário.
Aos 36 do 2º tempo, Iarley ganhou de Puyol, ligou o contra-ataque e tocou para Adriano Gabiru, que chutou forte na saída de Valdes para pintar o mundo de vermelho.
Crédito: ComgoldeGabiru,oInternacionalfoicampeãodoMundo(Foto:YurikoNakao/ArquivoLance!

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