Internacional cobra dívida do Santos por não pagamento de parcelas na compra de Eduardo Sasha

Crédito: Jota Erre/Photo Premium

O Internacional cobra R$ 2 milhões do Santos pelo atraso no pagamento de duas parcelas da compra de Eduardo Sasha, contratado pelo Peixe em 2018. Na época da aquisição, 50% dos direitos econômicos do atacante foram trocados pela ida do lateral-esquerdo Zeca, atualmente no Bahia, ao Colorado. No início deste ano, o Peixe adquiriu a outra metade.

A informação foi inicialmente publicada pela “Gaúcha ZH” e confirmada pelo LANCE!.

O negócio por 50% dos direitos de Eduardo Sasha foi firmado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 mi na cotação atual), divididos em 24 parcelas. Porém, algumas não foram pagas pelo Alvinegro Praiano, o que, de acordo com o contrato firmado, dá o direito ao time gaúcho cobrar o pagamento integral à vista.