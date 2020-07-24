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Internacional cobra dívida do Santos por não pagamento de parcelas na compra de Eduardo Sasha

Atacante também cobra dívidas financeiras do Peixe e pede judicialmente a rescisão do seu contrato...
LanceNet

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Publicado em 

24 jul 2020 às 20:53

Publicado em 24 de Julho de 2020 às 20:53

Crédito: Jota Erre/Photo Premium
O Internacional cobra R$ 2 milhões do Santos pelo atraso no pagamento de duas parcelas da compra de Eduardo Sasha, contratado pelo Peixe em 2018. Na época da aquisição, 50% dos direitos econômicos do atacante foram trocados pela ida do lateral-esquerdo Zeca, atualmente no Bahia, ao Colorado. No início deste ano, o Peixe adquiriu a outra metade.
A informação foi inicialmente publicada pela “Gaúcha ZH” e confirmada pelo LANCE!.
O negócio por 50% dos direitos de Eduardo Sasha foi firmado por 2 milhões de euros (cerca de R$ 12 mi na cotação atual), divididos em 24 parcelas. Porém, algumas não foram pagas pelo Alvinegro Praiano, o que, de acordo com o contrato firmado, dá o direito ao time gaúcho cobrar o pagamento integral à vista.
Enquanto isso, o próprio Eduardo Sasha aciona judicialmente o Peixe pedindo a rescisão unilateral do seu contrato ao alegar diversas pendências financeiras e cobrando, além do desligamento com o clube, o pagamento de R$ 15 milhões. A 6ª Vara da Justiça do Trabalho do Santos deu cinco dias para que o Alvinegro Praiano apresente os documentos que comprovem o acordo, individual com Sasha ou coletivo, para a redução salarial de 70% nos últimos três meses, algo que não aconteceu.

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